El PSOE reclama la dimisión del alcalde popular y llevará los hechos ante la Fiscalía Los socialistas exigen al regidor, Juan Alberto Rozas, que los gastos de su defensa no los pase al Ayuntamiento, sino que los asuma de su bolsillo: «Sería lo más decente»

Tras conocer estos hechos, el alcalde de Liendo, Juan Alberto Rozas, ya ha confirmado que no atenderá la petición de dimisión que le ha formulado ... el Grupo Municipal Socialista. Aunque el portavoz del PSOE, Diego Trueba, dejó claro en el último pleno que no atribuye al regidor ningún tipo de enriquecimiento, sí considera que es el máximo responsable de la situación de caos en las cuentas del Consistorio. No solo eso, sino que, a tenor del informe del interventor, podrían haberse producido delitos. En este sentido, los socialistas remitirán ese informe a la Fiscalía de Cantabria para que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas y penales derivadas de estos hechos.

MÁS INFORMACIÓN El «caos» contable de Liendo: compras con la tarjeta municipal y anticipos a empleados y cargos Lo hacen en aplicación del código ético del partido, que obliga a sus concejales a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier episodio susceptible de ser ilegal. Será el PSOE a nivel regional, a través de su servicio jurídico, quien haga el seguimiento del caso. Ahora, esperan que el alcalde no recurra a las arcas municipales que, dicen, se han visto afectadas por su gestión y pague la defensa jurídica de su bolsillo. «Sería lo más decente», aseguran. El PP, que logró cuatro concejales, frente a los tres del PSOE, cuenta con el apoyo de otros dos ediles del PRC. Durante el último pleno, los regionalistas no se pronunciarion sobre estas irregularidades y tampoco sobre la posibilidad de retirar el respaldo al alcalde. Los socialistas consideran que es urgente cambiar la dinámica del Ayuntamiento y los números darían para una moción de censura, que dependería ya del PRC.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión