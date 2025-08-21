Arsenio Callejo y Concha Calzada son las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas. Aunque han creado la Comisión ... para la Protección de Mataleñas con 18 personas más –Callejo hace especial hincapié en que se trata de una lucha colectiva–, ellos son quienes, megáfono en mano, han liderado a cientos de personas en las dos concentraciones celebradas hasta ahora; una en Mataleñas, en la ubicación en la que está previsto construir el aparcamiento; y otra en la Plaza del Ayuntamiento. Él tiene una larga vinculación con la Asociación de Vecinos de Cueto, de la que es tesorero; y ella forma parte de varias entidades que defienden numerosas reivindicaciones locales y regionales –como la muerte digna y las luchas feministas–, aunque esta es la primera 'batalla' que enfrenta por su pueblo, Cueto. Los dos están jubilados y ambos han desarrollado su trayectoria laboral en el Ayuntamiento de Santander por lo que, como apunta Calzada, «sé muy bien cómo funciona». Callejo fue bombero y Calzada, como funcionaria municipal, fue representante de la Junta de Personal en dos ocasiones.

Han creado la Comisión para separar esta lucha de la Asociación de Vecinos, aunque muchos habitantes de Cueto apoyan su iniciativa de paralizar el proyecto. De hecho, de la junta directiva de la asociación solo dos personas forman parte de esta nueva comisión, mientras que el resto son vecinos que han querido involucrarse de los que algunos, como Calzada, sí son miembros de la asociación de vecinos –sin cargo– y otros no.

Callejo lleva en torno a 25 años en la Asociación de Vecinos de Cueto. Ha sido miembro todo ese tiempo y, tesorero, en dos ocasiones: la primera durante las presidencias de Pedro Manuel González y Santiago Saiz-Ezquerra y, la segunda, durante la presidencia de Santiago Sierra, quien dimitió recientemente. Una de las luchas que más recuerda, justamente junto a Sierra, fue la de la protección de la senda costera. Si hay algo que destaca en Cueto es la unión vecinal y el sentimiento de pertenencia al pueblo, lo que les lleva a hacer piña cuando se trata de reivindicar algo. Otros hitos fueron la lucha contra el proyecto MetroTUS, al tratarse de una de las áreas del municipio más afectadas por ese sistema de transporte urbano –aunque fue rechazado por la mayoría de los vecinos de Santander–; y la oposición a la ampliación del campo de golf de Mataleñas, que amenazaba con acabar con zonas públicas para dar más espacio a la zona de juego. «Así surgió la fiesta del vecino, que se celebra en el área por donde se pretendía ampliar el golf».

Este vecino también ha participado en la redacción de varios libros vinculados al pueblo. El primero fue 'Aires de Cueto' (2007); el segundo, 'Un grumete en la primera vuelta al mundo', (2022), que narra la vida de Juan de Santander, natural de Cueto; y el tercero, 'El corazón de un pueblo. Cueto, 50 años de historia' (2024). También participó en un libro de Antonio Martínez Cerezo publicado recientemente y llamado 'El grumete circular', sobre la vuelta al mundo, que se nutre de escritos de varias personalidades vinculadas a Cueto.

Por su parte, es la primera vez que Calzada se pone al frente de una lucha por Cueto –es miembro de la asociación desde hace 25 años, aunque no ha tenido ningún cargo–, aunque está curtida en innumerables reivindicaciones. Es hija de Ambrosio Calzada, quien fue alcalde de Cabezón de la Sal durante 20 años (en legislaturas no consecutivas), aunque, políticamente, esta vecina está vinculada como militante a Izquierda Unida (IU). Sus luchas se han desarrollado en ámbitos sociales y a nivel regional. Una de sus principales reivindicaciones en la actualidad es la que desarrolla dentro de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), con la que da charlas por toda Cantabria sobre cómo se realiza el testamento vital. Con esta entidad ha informado sobre la muerte digna en espacios como el Palacio de Festivales, el Ateneo y múltiples ayuntamientos. Dentro de este ámbito, su principal lucha es que la gente pueda realizar su testamento vital en sus centros de salud sin tener que desplazarse a Santander. «Somos la única comunidad autónoma que no da esa facilidad». Aunque lleva años jubilada, tiene pilas para rato y ve «fundamental» estar activa y «no quedarme en el sofá». Por eso, está vinculada a más causas sociales, como el feminismo o la defensa de Palestina.

Dentro de las numerosas causas que abandera, la parálisis del aparcamiento de autocaravanas de Cueto es la más local. «Vi el proyecto y me quedé aterrada. No podía estar de comparsa y por eso me metí de lleno, porque entendía que estas cosas no se pueden hacer desde la distancia». Así, aparte de pedir una reunión con la alcaldesa, está dispuesta a llegar a los tribunales «e incluso a Europa» para paralizar el proyecto. «Y lo vamos a conseguir», subraya, convencida de la ilegalidad de esta intervención en el entorno de Mataleñas.