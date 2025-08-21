El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Concha Calzada y Arsenio Callejo, en el centro de la imagen, durante la protesta que se desarrolló en Mataleñas el pasado sábado. Roberto Ruiz

Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas

Arsenio Callejo y Concha Calzada son los vecinos que lideran la oposición al proyecto de Mataleñas y han estado vinculados a más reivindicaciones

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:18

Arsenio Callejo y Concha Calzada son las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas. Aunque han creado la Comisión ... para la Protección de Mataleñas con 18 personas más –Callejo hace especial hincapié en que se trata de una lucha colectiva–, ellos son quienes, megáfono en mano, han liderado a cientos de personas en las dos concentraciones celebradas hasta ahora; una en Mataleñas, en la ubicación en la que está previsto construir el aparcamiento; y otra en la Plaza del Ayuntamiento. Él tiene una larga vinculación con la Asociación de Vecinos de Cueto, de la que es tesorero; y ella forma parte de varias entidades que defienden numerosas reivindicaciones locales y regionales –como la muerte digna y las luchas feministas–, aunque esta es la primera 'batalla' que enfrenta por su pueblo, Cueto. Los dos están jubilados y ambos han desarrollado su trayectoria laboral en el Ayuntamiento de Santander por lo que, como apunta Calzada, «sé muy bien cómo funciona». Callejo fue bombero y Calzada, como funcionaria municipal, fue representante de la Junta de Personal en dos ocasiones.

