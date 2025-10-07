El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde la izquierda Carrera y Borrego durante el encuentro. Roberto Ruiz

«Ciudades como Santander nos ayudan a entender el Camino Real»

Alfonso Borrego, historiador y bisnieto del apache Gerónimo, y el antropólogo Jorge Carrera analizan el paso español por la vía de Tierra Adentro

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:15

Comenta

«Conocer ciudades como Santander nos ayuda a entender cómo se estructuraba el Camino Real de Tierra Adentro». El impacto del Estado español sobre los ... pueblos indígenas es uno de los temas más polémicos históricamente y, según el trabajo de análisis del historiador y bisnieto del apache Gerónimo, Alfonso Borrego, junto al antropólogo social, Jorge Carrera, «la historia es muy distinta al relato que se ha contado hasta ahora».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    De la emoción a la alegría
  5. 5 Trope-Cultural, SD Logroñés-Racing y Sámano-Deportivo, en la primera ronda de Copa
  6. 6

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos
  9. 9

    Los cántabros empiezan a vacunarse frente a la gripe en los centros de salud
  10. 10

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Ciudades como Santander nos ayudan a entender el Camino Real»

«Ciudades como Santander nos ayudan a entender el Camino Real»