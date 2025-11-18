La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios

La Colonia del Mar se someterá a una reforma integral que renovará por completo las aceras, carreteras, los aparcamientos y los servicios de saneamiento y ... abastecimiento del barrio. El proyecto técnico se aprobó ayer en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, y el siguiente paso para poder desarrollar la obra será sacarlo a licitación.

Este barrio, ubicado entre el Paseo de Altamira y José Hierro –las antiguas General Dávila y Camilo Alonso–, cuenta con una treintena de edificios que, como otras urbanizaciones de la zona, se construyeron hace décadas de una forma desordenada, dando lugar a carreteras, aceras y aparcamientos que en algunos puntos parecen laberintos. Aunque los inmuebles no se pueden modificar para dar lugar a manzanas más estructuradas, sí se puede rectificar la urbanización del barrio para mejorar la vida de sus vecinos. Como recoge el proyecto técnico recién aprobado, con las intervenciones previstas se dará lugar a una nueva pavimentación con la reconfiguración de las aceras y carreteras de cada calle para que sean más cómodas de transitar. Así, se desarrollarán nuevas aceras con una anchura y pendiente acordes a la normativa vigente en materia de accesibilidad, «siempre que las condiciones geométricas lo permitan», reza el documento.

Las calles principales seguirán con la acera y carretera segregadas y, en el resto, coexistirán peatones y vehículos

Con estas intervenciones, aún sin presupuesto ni fecha de inicio, también se reordenará el espacio destinado al estacionamiento, con el objetivo de cumplir con las dimensiones normativas de plaza de aparcamiento. Ahora, la organización de las plazas es caótica en muchos puntos; hay zonas donde están en batería, otras en línea, e incluso hay 'islas' entre carriles de circulación con varios vehículos aparcados.

Las infraestructuras de servicios de saneamiento y abastecimiento de la Colonia del Mar también se acondicionarán y, en función de su capacidad y estado de conservación actual, se sustituirán por otras nuevas. En concreto, se actuará en las acometidas a viviendas, tuberías, pozos de registro, piezas especiales e hidrantes de incendios, entre otros. El Ayuntamiento también prevé mejorar la semaforización conforme a las indicaciones del servicio municipal. En cuanto a las posibles afecciones que se deriven de las obras de urbanización en las canalizaciones de telecomunicaciones, suministro eléctrico y gas, el documento recoge que se repondrán «atendiendo a las indicaciones de las compañías suministradoras».

Dos tipos de calle

Las calles sobre las que se actuará se clasifican en dos categorías según su nivel de circulación rodada. Así, en el recorrido principal habrá calzadas y aceras segregadas y los acabados serán de asfalto y baldosa municipal. Las calzadas se ejecutarán sobre la superficie existente –se fresará para nivelarla–, sobre la que se añadirá una capa de aglomerado asfáltico cuando las cotas de acceso a las viviendas lo permitan. Si afecta a estas entradas y la ejecución de zanjas para los servicios requiere la demolición del pavimento existente, el firme se colocará sobre una capa de zahorra –roca triturada y compacta– para poder mantener el rasante actual.

En cuanto a las calles de menor circulación, están pensadas para dar acceso a las viviendas y, en menor medida, para aparcar. Según expone el proyecto técnico, «apenas existe espacio para segregar calzada y acera, así que se opta por viales de tráfico compartido, de coexistencia entre vehículos y peatones». La textura elegida para estos espacios semipeatonales será de asfalto, al que se aplicará un patrón de llagas que pueden simular un acabado de adoquines. Como recoge el documento, este pavimento continuo resulta «versátil y flexible» para dar forma a las pequeñas plazoletas y fondos de saco del barrio y crear un espacio de circulación calmada y prioridad del peatón. Por último, las áreas residuales perimetrales al barrio y escasamente conectadas con el viario se tratarán de manera específica con un acabado continuo de hormigón en masa en lugar de las baldosas actuales, lo que ofrecerá una imagen más despejada que la actual.