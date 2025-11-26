Comienzan la rehabilitación del acceso al Faro de Cabo Mayor

La subida al Faro, como ha reconocido este miércoles la alcaldesa, Gema Igual, no está «en las mejores condiciones» y, por eso, se ha firmado ... un convenio entre el Ayuntamiento de Santander y el Puerto para ponerle remedio y rehabilitarla. Las obras para darle una nueva vida a estos accesos acaban de arrancar, con un un importe cercano a los 280.000 euros y a cargo de la empresa Senor. Estas intervenciones se prolongarán durante cinco meses -con parón navideño- y se renovará la calzada, se creará un acceso peatonal, se preparará la carretera para compartir el espacio entre coches y bicicletas y se conservará el doble sentido, a pesar de la estrechez de la vía.

Igual ha explicado que «comenzamos la transformación de la subida al faro en un itinerario seguro, peatonal y accesible que respeta el entorno natural y mejora la convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos». Esta mejora de accesos al faro «contribuirá a impulsar toda esta zona de la ciudad, donde el Consistorio ha ejecutado o está llevando a cabo importantes proyectos, como el Parque 2020, la renaturalización de Doctor Diego Madrazo o el nuevo aparcamiento de Mataleñas».

También ha tomado la palabra el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, quien ha apuntado que esta obra es «un ejemplo más del entendimiento entre ambas administraciones y del buen funcionamiento del Foro permanente Puerto-Ciudad». Esta mejora de la accesibilidad repercutirá «de manera muy positiva» en las visitas tanto a la torre del Faro de Cabo Mayor como a las exposiciones que alberga el edificio durante todo el año. «Un espacio que se ha convertido en un reclamo de alto valor que consolida al Puerto como referente cultural, mediante la promoción de eventos y actividades que incentivan la participación ciudadana y el turismo», ha concluido Díaz.

Ampliar Roberto Ruiz

Descripción de las obras

Con estas intervenciones se sustituirá el firme actual por pavimento impreso favoreciendo la regulación de la velocidad del tránsito rodado en el tramo de acceso y se ampliará la anchura -en el entorno de un metro en el margen izquierdo- para habilitar un nuevo acceso peatonal. Habrá un itinerario peatonal continuo, con una anchura de 2,50 metros y, para contribuir al calmado de tráfico, se reducirá el ancho de los carriles de circulación, destinándose a la calzada completa 4,50 metros, que se considerará zona 20 de tráfico compartido.

Los espacios peatonal y rodado quedarán separados mediante una franja verde a partir de la colocación de losa césped y la instalación de muretes de gaviones con asiento de madera. Por su parte, la calzada mantendrá el doble sentido de circulación y únicamente se incorporarán como marcas viales aquellas que refuercen la limitación de velocidad y la información acerca de que se trata de un espacio compartido con el tráfico ciclista.

Para el pavimento de la zona peatonal, se utilizará hormigón fotoluminiscente y se colocarán balizas e iluminación baja a lo largo del itinerario, evitando introducir contaminación lumínica en un entorno natural. Los trabajos incluirán la apertura de un hueco en la parte izquierda del muro para la creación de un acceso exclusivamente peatonal, consiguiendo mayor seguridad y menor conflicto en el acceso de vehículos y se creará una pequeña zona de estancia en el acceso al recinto.

Asimismo, se prevén al menos tres apartaderos, que se ejecutarán en el mismo material que el espacio peatonal, para permitir el cruce de vehículos grandes (autobús, camión de reparto, servicios…). También se sustituirán las barandillas de hormigón por elementos naturales, con un diseño que impida el aparcamiento de vehículos en los márgenes laterales y posibilite la integración de aparcabicis.

En la zona más próxima al faro, se recolocará el punto de reciclaje para una mejor conexión de la senda peatonal, mientras que la plaza y la zona de aparcamiento se mantendrán en su estado actual, sin eliminar plazas de estacionamiento. Únicamente se volverán a pintar las plazas y se asfaltarán las zonas necesarias, marcando los recorridos peatonales con hormigón claro.

La obra incluirá los nuevos conductos para iluminación y datos, y mantendrá el actual sistema de drenaje superficial, mejorando cunetas y caídas de la calzada para una rápida evacuación de las aguas de escorrentía.

Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio que incluye la semipeatonalización de los accesos al recinto del Palacio de la Magdalena, que la junta de Gobierno local ha aprobado recientemente con un presupuesto de licitación de 477.206 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.