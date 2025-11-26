El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La maquinaria ya trabaja en las obras para rehabilitar el acceso al Faro Cabo Mayor. Roberto Ruiz

Comienzan la rehabilitación del acceso al Faro de Cabo Mayor

La maquinaria ya trabaja en arreglar la carretera y las obras se prolongarán cinco meses con parón en Navidad

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

La subida al Faro, como ha reconocido este miércoles la alcaldesa, Gema Igual, no está «en las mejores condiciones» y, por eso, se ha firmado ... un convenio entre el Ayuntamiento de Santander y el Puerto para ponerle remedio y rehabilitarla. Las obras para darle una nueva vida a estos accesos acaban de arrancar, con un un importe cercano a los 280.000 euros y a cargo de la empresa Senor. Estas intervenciones se prolongarán durante cinco meses -con parón navideño- y se renovará la calzada, se creará un acceso peatonal, se preparará la carretera para compartir el espacio entre coches y bicicletas y se conservará el doble sentido, a pesar de la estrechez de la vía.

