El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rotonda de la avenida de la Constitución, confluencia con la calle Antonio de la Dehesa. Google Maps

Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche

El hombre también fue denunciado por falta de respeto y consideración a la autoridad

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:13

La Policía Local de Santander denunció el lunes a un conductor de 88 años por triplicar la tasa de alcoholemia permitida y también por falta ... de respeto y consideración a la autoridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así son Gustavo Puerta y Facu González, los fichajes del Racing
  2. 2

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  3. 3

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  4. 4

    El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
  5. 5

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  6. 6

    Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera
  7. 7

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  8. 8

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas
  9. 9

    El número de bares crece un 38% en Cantabria desde la pandemia
  10. 10 %uD83D%uDFE2 Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche

Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche