Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche

La Policía Local de Santander denunció el lunes a un conductor de 88 años por triplicar la tasa de alcoholemia permitida y también por falta ... de respeto y consideración a la autoridad.

Y es que ayer, sobre las cinco y media de la tarde, el hombre implicado se salió de la vía con su turismo, atravesó la isleta situada en el acceso a una rotonda y derribó una señal vertical, para posteriormente chocar contra un coche que estaba detenido cediendo el paso.

Tras ello, el denunciado dio un volantazo y volvió a la rotonda, atravesándola por la zona ajardinada, para quedar finalmente detenido en la otra parte de la glorieta, según informó este martes la Policía Local.

Los hechos sucedieron en la rotonda de la avenida de la Constitución, confluencia con la calle Antonio de la Dehesa, y como consecuencia de estos se ocasionaron daños materiales y el conductor del segundo vehículo mencionado, un varón de 56 años, resultó herido leve.

Ya en el lugar, este último fue atendido por una ambulancia del 061 y no fue necesario su traslado a un centro sanitario. Por su parte, agentes del Cuerpo realizaron al hombre de 88 años la prueba de la alcoholemia que resultó positiva, superando el triple de la tasa permitida.

Como resultado, se instruyeron las preceptivas diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, y su vehículo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojáiz.