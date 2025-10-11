El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de la espectacular operación de colocación de las piezas que cubren el arco del emblemático inmueble de Faro Santander. Roberto Ruiz

El cristal cubre ya el 'nuevo' arco de Faro Santander

Una espectacular operación abordó ayer la colocación de las piezas que completa la configuración del futuro paso entre ambos edificios y de mirador en altura hacia dentro y fuera de la ciudad

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Una espectacular operación en torno al histórico edificio del Paseo de Pereda permitió durante buena parte de la mañana de ayer instalar los grandes ventanales ... destinados a acristalar el arco de Faro Santander. El inmueble, que prácticamente ha quedado despejado de todo tipo de andamiaje y estructuras, albergará desde el verano de 2026 el nuevo proyecto cultural, museístico, de tecnología y ocio con un enfoque cultural, educativo, medioambiental y social. Cerca de cumplir cuatro años y medio desde la colocación de la primera piedra, las obras concluirán a mediados de enero, según la estimación oficial anticipada por El Diario Montañés. La intervención en el arco planteada por el arquitecto David Chipperfield, emblema simbólico de la antigua sede del Banco Santander, centró algunas de las polémicas iniciales de este proyecto que, como todos los que caracterizan la labor del arquitecto británico, busca fusionar lo antiguo y lo nuevo.

