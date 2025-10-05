El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Varios jóvenes utilizan bicicletas eléctricas municipales por la zona de El Sardinero. Roberto Ruiz

Cuatro millones de fondos europeos para potenciar el desarrollo sostenible en Santander

El Ayuntamiento destinará el dinero de las ayudas a proyectos relacionados con la movilidad y la tecnología

C. Gordovil

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:46

El Ayuntamiento de Santander recibe 4 millones de euros de los fondos europeos Feder de «forma provisional» para Planes de Actuación Integrados de entidades locales ... en el marco del Desarrollo Sostenible. La ayuda servirá para movilizar una inversión total de 6,6 millones de euros, cofinanciada al 60%, que se destinará a proyectos relacionados con el desarrollo urbano, la movilidad sostenible, el desarrollo tecnológico y empresarial, y el ámbito social. La alcaldesa, Gema Igual, considera que la llegada a la ciudad de esta subvención es fruto de la «excelente gestión» del Consistorio santanderino en la captación de fondos europeos. «Cada euro conseguido responde al esfuerzo colectivo de un equipo que trabaja con responsabilidad y visión de futuro», explicó ayer la regidora. Para Igual, la obtención de estos fondos «no es fruto del azar ni un regalo, sino el resultado del riguroso trabajo del Ayuntamiento de Santander y de la planificación de proyectos sólidos».

