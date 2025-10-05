Cuatro millones de fondos europeos para potenciar el desarrollo sostenible en Santander

El Ayuntamiento de Santander recibe 4 millones de euros de los fondos europeos Feder de «forma provisional» para Planes de Actuación Integrados de entidades locales ... en el marco del Desarrollo Sostenible. La ayuda servirá para movilizar una inversión total de 6,6 millones de euros, cofinanciada al 60%, que se destinará a proyectos relacionados con el desarrollo urbano, la movilidad sostenible, el desarrollo tecnológico y empresarial, y el ámbito social. La alcaldesa, Gema Igual, considera que la llegada a la ciudad de esta subvención es fruto de la «excelente gestión» del Consistorio santanderino en la captación de fondos europeos. «Cada euro conseguido responde al esfuerzo colectivo de un equipo que trabaja con responsabilidad y visión de futuro», explicó ayer la regidora. Para Igual, la obtención de estos fondos «no es fruto del azar ni un regalo, sino el resultado del riguroso trabajo del Ayuntamiento de Santander y de la planificación de proyectos sólidos».

Las actuaciones que se llevarán a cabo se enmarcan dentro de la Estrategia Territorial Integrada Sostenible-ETIS Santander 2030, un documento que se aprobó a principios de este año y que representa la hoja de ruta que aúna toda la planificación sectorial con la que el Consistorio se prepara para definir el futuro de la ciudad. Este documento incluye «planes concretos y medidas transformadoras que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santander y posicionar a la ciudad como un referente en sostenibilidad, innovación y bienestar».

La planificación se desarrolla a través de seis ejes troncales para alcanzar 23 objetivos que «pasan por conseguir una ciudad conectada con su entorno e internacionalizada, protectora de su patrimonio natural y activa frente al cambio climático, y vertebrada con un urbanismo cohesionado y amigable». Entre los objetivos, informa el Ayuntamiento, también se encuentran fomentar una ciudad «centrada en el desarrollo humano, el bienestar y la cultura, impulsar una economía dinámica y competitiva, y consolidar una Administración local eficiente gracias al uso de las nuevas tecnologías». Y para conseguirlos, se detallan dieciocho actuaciones concretas que inciden en el desarrollo urbano, la movilidad sostenible, el desarrollo tecnológico y empresarial, y el ámbito social.

Además, plantea acciones para mejorar la eficiencia de la Administración local, preservar el medio ambiente, fortalecer el carácter de Santander como ciudad de la cultura y el conocimiento, y avanzar en la consolidación como destino turístico inteligente, diversificado y de calidad.

41 millones desde 2021

Tras esta nueva subvención europea, la capital cántabra ha obtenido ya un total de 41,1 millones de euros desde 2021. Una financiación que, a juicio de Igual, «ha permitido hasta ahora el desarrollo de 42 proyectos de gran calado, con 141 actuaciones para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los santanderinos».

Destacan, por su volumen, los 22,3 millones logrados en el área de Fomento y Movilidad Sostenible. Además, se han conseguido 5,4 millones en Innovación; 4,1 en Medio Ambiente; 3 en Comercio, 584.000 euros en Empleo; y 827.000 en Servicios Sociales.

La regidora insiste en la idea de que todas estas ayudas responden al «esfuerzo» del Ayuntamiento por aplicar «una gestión eficaz de estos recursos con el fin de generar actuaciones que transforman la ciudad, a la vez que ayudan a mantener el equilibrio presupuestario». Su planteamiento es seguir por la misma línea ya que, añade, el equipo de gobierno del PP «sigue dedicando el máximo esfuerzo para lograr atraer más fondos y ejecutar las inversiones que necesita Santander».