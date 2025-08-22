Denunciadas dos mujeres en Santander por ejercer como guías turísticas sin autorización

Al calor del mantra 'Santander está de moda' y de la afición de los visitantes por los 'free tours' es muy habitual que los santanderinos ... se encuentren estos últimos veranos por el centro de la ciudad con grupos de visitantes pastoreados por un guía que cuenta las excelencias del entorno. En teoría, estos profesionales han de estar acreditados por la Consejería de Turismo de Cantabria para poder contarles a los foráneos lo que están viendo a su alrededor. Pero no es oro todo lo que reluce: la Policía Local se encontró el miércoles de esta semana con dos mujeres que llevaban detrás a un grupito de turistas sin autorización para hacer este trabajo, así que ambas fueron denunciadas.

La primera persona que los agentes se encontraron ejerciendo como guía sin permiso tiene 36 años y, la segunda, 53. Las dos tendrán que responder oficialmente ante la Administración regional por haber desarrollado esa labor sin estar dadas de alta en Cantabria. Fuentes de la Policía Local apuntan un matiz: para actuar de guía en esta Comunidad no vale aportar documentación similar de otra autonomía.

Desde la Asociación de Guías Turísticos de Cantabria (Apit) se asegura que este colectivo no tiene nada que ver con estas últimas denuncias, que en Santander no son las primeras de esta temporada. Pero la agrupación profesional se había reunido hace un par de meses con responsables policiales para solicitarles que estuvieran pendientes del intrusismo en su parcela, de modo que su presidente, Daniel Escudero, enmarca esta actuación en el compromiso adquirido por el Ayuntamiento. «Creemos que, dado que ahora se ven más turistas y más grupos, se está mirando todo un poco más», sugiere.

«Queremos que se den servicios de calidad y que no venga cualquiera a ofrecer tours gratuitos» Francisco Arias Concejal de turismo de Santander

«Proteger a los guías»

Lo confirma Francisco Arias, concejal de Turismo de la capital, que señala que el Consistorio comparte la inquietud de los guías por que en la capital se ofrezca un servicio de información turística de calidad «y que no venga cualquiera, sin estar profesionalizado a ofrecer tours gratuitos o cualquier otra experiencia turística. Tenemos que proteger a los guías que están dados de alta».

La asociación está integrada por 30 profesionales. Daniel Escudero señala que, en general, dan abasto con el trabajo que sale. «Salvo en momentos muy puntuales, como puede ser la llegada de un gran crucero a la capital, que alguna vez ha ocurrido». Pero el portavoz de los profesionales asociados descarta que las mujeres denunciadas se hayan puesto a trabajar en el sector al detectar una demanda no satisfecha porque «en principio, los que estamos» dan respuesta a la demanda que surge en Cantabria, también en la época veraniega.

Aun así, los guías se quejan periódicamente del intrusismo que existe en el sector y «en alguna ocasión le hemos solicitado a la Consejería de Turismo que controle». Desde este departamento se suele responder «incoando expedientes», pero el Escudero desconoce los resultados de estas investigaciones oficiales.

40 guías más en Cantabria

Precisamente en este periodo, la Consejería de Turismo está en proceso de acreditar a otras 40 personas para que puedan ejercer como lazarillos de turistas por Santander y Cantabria. Los exámenes se convocaron recientemente y la publicación de los resultados está al caer.