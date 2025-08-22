El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gabriela Costa, expresidenta de la Asociación de Guías Turísticos, en La Magdalena. Roberto Ruiz

Denunciadas dos mujeres en Santander por ejercer como guías turísticas sin autorización

La asociación de profesionales de Cantabria pidió hace dos meses a la Policía Local que controle el intrusismo de personas que hacen tours gratuitos

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:17

Al calor del mantra 'Santander está de moda' y de la afición de los visitantes por los 'free tours' es muy habitual que los santanderinos ... se encuentren estos últimos veranos por el centro de la ciudad con grupos de visitantes pastoreados por un guía que cuenta las excelencias del entorno. En teoría, estos profesionales han de estar acreditados por la Consejería de Turismo de Cantabria para poder contarles a los foráneos lo que están viendo a su alrededor. Pero no es oro todo lo que reluce: la Policía Local se encontró el miércoles de esta semana con dos mujeres que llevaban detrás a un grupito de turistas sin autorización para hacer este trabajo, así que ambas fueron denunciadas.

