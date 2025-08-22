Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio de Santander Fue descubierto por una de las víctimas, que vio un teléfono apuntando hacia ella en lo alto de la cabina | El juez le ha impuesto una orden de alejamiento del centro deportivo

Mariña Álvarez Santander Viernes, 22 de agosto 2025, 13:48

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, cometido al hacer fotos a chicas duchándose en un gimnasio de Santander, cuyo nombre no se desvela. De momento constan dos víctimas, cuyas imágenes desnudas estaban en el teléfono del arrestado, que han presentado las correspondientes denuncias.

Fue en la mañana del domingo 3 de agosto cuando una joven llamó al 091 desde un gimnasio de Santander para informar que cuando se estaba duchando en una de las cabinas individuales del vestuario mixto del centro deportivo miró hacia el techo y pudo ver que a través del hueco que hay en la parte superior entre los habitáculos había un teléfono móvil con las cámaras orientadas hacia ella. Describió la forma y color del dispositivo y contó que, al comenzar a gritar, pudo escuchar cómo alguien abandonaba la cabina individual contigua a la suya, justo donde había visto el teléfono.

De inmediato, la mujer llamó a la Policía, se vistió rápidamente y salió del vestuario, donde instantes después se entrevistó con los agentes de una patrulla de la Policía Nacional, a quiénes comentó lo sucedido.

Por su parte, los agentes, además de informar a la requirente de la conveniencia de presentar denuncia -lo que hizo instantes después-, identificaron al resto de personas que se encontraban en el gimnasio en esos momentos, ante la posibilidad que el autor no se hubiera marchado del local. Y vieron que uno de los usuarios mostraba «una actitud esquiva», según cuenta hoy la Policía Nacional en una nota.

A partir de ese momento, los expertos en la investigación de este tipo de delitos analizaron toda la información obtenida en el lugar del suceso y los datos facilitados por la denunciante. El resultado de ese análisis, unido al estudio de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del gimnasio, permitió a los investigadores la «plena identificación» del presunto autor de los hechos denunciados.

Una vez obtenida toda la carga indiciaria, en la mañana del día 13 de agosto, previa obtención de la autorización judicial, se llevó a cabo una diligencia de entrada y registro en el domicilio de la persona investigada, situado en Santander, para la búsqueda e intervención de pruebas. Se procedió a la detención de este varón, al que se le incautó el teléfono móvil.

La Policía comprobó que en su teléfono había «varias fotografías de mujeres, supuestamente captadas sin su conocimiento ni autorización». Entre las imágenes, algunas habían sido tomadas en la vía pública, otras en zonas comunes de un gimnasio y las más recientes, en el mismo lugar donde se inició la investigación: los vestuarios mixtos de ese centro deportivo. En estas últimas fotos se apreció el uso del 'modus operandi' que había mencionado la denunciante.

El posterior estudio de las imágenes contenidas en el teléfono móvil del investigado, permitieron identificar plenamente a una nueva víctima, que posteriormente presentaría denuncia, cuya fotografía había sido tomada cuando se estaba duchando.

Puesta a disposición policial

El investigado fue denunciado como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y fue trasladado hasta la Jefatura Superior de Policía de Cantabria. Una vez finalizadas las actuaciones policiales y concluido el atestado, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Santander, en funciones de guardia, donde se acordó su puesta en libertad provisional, con la imposición de medidas cautelares, entre la que se encuentra una orden de alejamiento del gimnasio en cuestión.