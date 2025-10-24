El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. DM

Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela

La señora, de edad avanzada, le dejó la libreta para que extrajera solo veinte euros y se la devolviera, pero se quedó con ella y fue reintegrando grandes sumas de dinero

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:22

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Santander a un joven como presunto autor de un delito de estafa, porque realizó varios reintegros de efectivo sin ... permiso de la cuenta de su abuela. La señora, de avanzada edad, le había facilitado la cartilla bancaria para que realizase un sólo reintegro por un importe de veinte euros, pero acabó sacándole más de 7.000.

