Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela

La Policía Nacional ha detenido en Santander a un joven como presunto autor de un delito de estafa, porque realizó varios reintegros de efectivo sin ... permiso de la cuenta de su abuela. La señora, de avanzada edad, le había facilitado la cartilla bancaria para que realizase un sólo reintegro por un importe de veinte euros, pero acabó sacándole más de 7.000.

La investigación comenzó el pasado 16 de octubre, cuando la víctima interpuso una denuncia en la que relataba que el pasado 17 de septiembre había dejado su cartilla bancaria a su nieto para que sacara los veinte euros y se los quedase. Tras la operación la mujer le pidió que le devolviera la libreta, algo que el joven aceptó verbalmente pero nunca llegó a cumplir.

El 26 de septiembre, la hija de la denunciante -y madre del detenido- detectó varios movimientos irregulares en la cuenta bancaria de su madre. Pudo comprobar que desde el día 17 de ese mismo mes se habían realizado varios reintegros de efectivo. El montante del dinero que se había sacado sin autorización de la titular ascendía a un total de 7.670 euros. El principal sospechoso negó a su madre haber retirado ese efectivo de la cuenta de la abuela, sin embargo, las pruebas recabadas por los investigadores, incluyendo el análisis de movimientos bancarios, acreditaron su implicación directa en los hechos.

Los agentes detuvieron al investigado el pasado 22 de octubre, acusado de un delito de estafa. Tras prestar declaración fue puesto en libertad pero deberá comparecer ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido.