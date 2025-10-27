Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta

La Policía Nacional ha investigado el delito cometido en la calle Alta de Santander.

Blanca Carbonell Santander Lunes, 27 de octubre 2025, 14:55 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo a un hombre la semana pasada como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en el interior de ... un portal de la calle Alta de Santander. Los hechos ocurrieron el 20 de julio hacia las 14.30 horas. Una mujer nonagenaria regresaba a su domicilio y, al entrar en el ascensor, fue abordada por un hombre que le tiró al suelo y le pisó la espalda para arrancarle la cadena que llevaba en el cuello. La mujer ha valorado la joya en unos 2.000 euros. El asaltante huyó y la víctima intentó seguirlo por lo que pudo observar la zona por donde se había marchado. Eso le sirvió además para aportar a los agentes una detallada descripción física y de la forma en que iba vestido el individuo.

Así, los investigadores pudieron identificar al presunto autor de este robo con violencia y localizar y recuperar en una 'compra-venta' la cadena sustraída, que había sido vendida en 1.700 euros y ha sido finalmente devuelta a su legítima propietaria. La detención tuvo lugar el pasado 22 de octubre y el autor de los hechos ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Santander, que decretó su puesta en libertad.

