La Policía Nacional ha investigado el delito cometido en la calle Alta de Santander. DM
Santander

Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta

La joya había sido vendida por 1.700 euros. La Policía Nacional ha recuperado la joya y se la ha devuelto a su legítima propietaria

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:55

Comenta

La Policía Nacional detuvo a un hombre la semana pasada como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en el interior de ... un portal de la calle Alta de Santander. Los hechos ocurrieron el 20 de julio hacia las 14.30 horas. Una mujer nonagenaria regresaba a su domicilio y, al entrar en el ascensor, fue abordada por un hombre que le tiró al suelo y le pisó la espalda para arrancarle la cadena que llevaba en el cuello. La mujer ha valorado la joya en unos 2.000 euros. El asaltante huyó y la víctima intentó seguirlo por lo que pudo observar la zona por donde se había marchado. Eso le sirvió además para aportar a los agentes una detallada descripción física y de la forma en que iba vestido el individuo.

