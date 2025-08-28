Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
El hombre fue identificado este miércoles al realizar un trámite en su pasaporte en una oficina de la Policía Nacional en Bilbao
Santander
Jueves, 28 de agosto 2025, 16:34
La Policía Nacional ha detenido al vecino de Bilbao, de 61 años, investigado por el incendio mortal de la calle Juan de la Cosa de Santander ... , que se encontraba en busca y captura desde el pasado enero, cuando sucedieron los hechos.
Fuentes conocedoras del caso han informado a El Diario Montañés que el investigado fue identificado y detenido este miércoles en una comisaría de la Policía Nacional en Bilbao cuando fue a realizar un trámite con su pasaporte. En ese momento, saltó el control de búsqueda y los agentes procedieron a su detención. Posteriormente, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción Número 5 de Getxo, en funciones de guardia, que ya le ha tomado declaración.
En actualización
