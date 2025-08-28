El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puerta de acceso a la vivienda en las que se originó el fuego. Daniel Pedriza

Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero

El hombre fue identificado este miércoles al realizar un trámite en su pasaporte en una oficina de la Policía Nacional en Bilbao

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:34

La Policía Nacional ha detenido al vecino de Bilbao, de 61 años, investigado por el incendio mortal de la calle Juan de la Cosa de Santander ... , que se encontraba en busca y captura desde el pasado enero, cuando sucedieron los hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4

    Cantabria llama a las ganaderías a extremar la vigilancia ante los casos de dermatosis nodular en Europa
  5. 5 Noja se prepara para sus fiestas
  6. 6

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  7. 7

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  8. 8

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  9. 9 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria
  10. 10

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero

Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero