Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional
Los boletos, agraciados con 30.000 euros cada uno, han sido vendidos en la administración número 13 de la capital, frente al Ayuntamiento, y en el Hospital Valdecilla
Santander
Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:40
La suerte vuelve a Santander. Este jueves dos administraciones de la capital cántabra han repartido parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, ... correspondiente al número 97.207. Concretamente son la Administración número 13, situada frente al Ayuntamiento y el quiosco del Hospital Valdecilla. Cada décimo ha sido agraciado con 30.000 euros. Las loteras afirman desconocer cuántos boletos han vendido del número premiado.
«Estamos muy contentas de haber dado este premio. Esperamos que sea el pistoletazo de salida para vender el Gordo de Navidad», decía Olga Gutiérrez, de la administración del centro, que este viernes aún no se podía creer la noticia.
