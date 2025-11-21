El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arriba a la izquierda, Ana Carlota Musi, del quiosco del Hospital Valdecilla. En primer término, Olga Gutiérrez y Teresa Gajano, de la administración Número 13 de Santander. DM

Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional

Los boletos, agraciados con 30.000 euros cada uno, han sido vendidos en la administración número 13 de la capital, frente al Ayuntamiento, y en el Hospital Valdecilla

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:40

Comenta

La suerte vuelve a Santander. Este jueves dos administraciones de la capital cántabra han repartido parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, ... correspondiente al número 97.207. Concretamente son la Administración número 13, situada frente al Ayuntamiento y el quiosco del Hospital Valdecilla. Cada décimo ha sido agraciado con 30.000 euros. Las loteras afirman desconocer cuántos boletos han vendido del número premiado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  2. 2 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  3. 3

    El temporal mantiene las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  4. 4

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  5. 5

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  6. 6

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  8. 8

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  9. 9

    El segundo de la Roja, forjado en La Albericia
  10. 10

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional

Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional