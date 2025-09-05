La empresa Serveo renovará el Instituto Social de la Marina por 2,3 millones de euros

La sede provincial del Instituto Social de la Marina, localizada en la avenida Sotileza del Barrio Pesquero de Santander, acumula desperfectos propios del paso del ... tiempo. Los ladrillos de su fachada están ennegrecidos y, en algunas ventanas y puertas, no están ni rectos. La humedad es patente en paredes, tejados y canalones, y además se filtra agua al interior del inmueble. Por eso, este organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sacó a licitación la reparación, acondicionamiento y mejora energética del edificio y ya se lo ha adjudicado a la empresa Serveo –conocida anteriormente como Ferrovial Servicios– por 2,3 millones de euros (IVA incluido) –la licitación era de 2,7 millones–. El plazo de la obra es de veinte meses.

Este edificio terminó de construirse en 1987 y tiene cuatro plantas que se configuran como dos cuerpos conectados por un núcleo acristalado. La primera acción que se realizará en las paredes de ladrillo será la eliminación de humedades para que funcione correctamente la fachada ventilada que se instalará sobre ellas y que ocultará el ladrillo. Esta nueva fachada con ventilación trasera, además, mejorará la eficiencia energética al proteger la infraestructura de las inclemencias meteorológicas.

También se repararán los aleros de hormigón actuales. Lo primero será eliminar las partes sueltas o frágiles del hormigón; después se limpiará el óxido de las armaduras que han quedado expuestas a la intemperie; se reconstruirá el perfil de alero con mortero; y finalmente se pintará la superficie del hormigón con pinturas especiales para exterior, con alta impermeabilidad y bajo ensuciamiento. Esta reparación evitará la caída de trozos de hormigón a la calle y protegerá la superficie de la humedad.

Otra actuación que se llevará a cabo en el edificio será la sustitución de las carpinterías exteriores. Esta operación resolverá los problemas de filtraciones actuales y mejorará la capacidad aislante. Se mantendrá la estética actual del gran ventanal pero partido en dos verticales en lugar de cuatro. Además, se eliminará la partición horizontal intermedia para solucionar gran parte de los problemas de estanqueidad que la carpintería presenta. Así, se facilitará la apertura para limpieza y aumentará la superficie de iluminación. También se renovarán las cubiertas –las habrá planas e inclinadas–.

Además de las reparaciones en el edificio, se sustituirán las luminarias existentes por luminarias led en zonas comunes y zonas de oficinas. También se instalarán captadores fotovoltaicos en las cubiertas planas reformadas para aprovechar la energía solar y cubrir así parte del consumo de energía primaria del edificio. En concreto, se realizará la instalación de 198 paneles.

Para los trabajadores del mar

El Instituto Social de la Marina es una entidad pública de ámbito nacional que actúa bajo la dirección del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre sus competencias está la gestión, administración y reconocimiento del las prestaciones de los trabajadores del mar. En colaboración con la Tesorería General, se encarga de la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, recaudación y control de cotizaciones. También son responsables de la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar –incluso cuando están a bordo o en el extranjero– y sus beneficiarios dentro de España. Además, ofrecen formación y promoción profesional a los trabajadores del mar y se encargan de garantizar su bienestar a bordo o en puertos (nacionales o extranjeros).