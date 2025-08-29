El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del momento en el que la Guardia Civil rescata a uno de los jóvenes. Guardia Civil

Estudian la posible infracción a la empresa de paddle surf tras el incidente en Los Peligros

La Guardia Civil ha informado a Capitanía Marítima que tuvieron que rescatar a siete jóvenes que no podían llegar a la orilla por el fuerte viento y, además, constituyeron un riesgo para la seguridad de navegación

Leticia Mena

Leticia Mena

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:03

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha informado a la Capitanía Marítima de la posible infracción cometida por la empresa de tablas de paddle surf de Santander que hace unos días alquiló material a siete jóvenes en la playa de Los Peligros. Tal y como recogió este periódico, el grupo tuvo que ser rescatado por una lancha de la Guardia Civil ya que, debido al fuerte viento, no podían regresar a la orilla.

La Benemérita considera también que la empresa puso en riesgo la seguridad de la navegación porque dos de dichos jóvenes se metieron en la canal y corrieron «el riesgo de ser arrollados por un mercante» que entraba justo en la bahía en ese momento. Por estos motivos, la Guardia Civil cree que la empresa de alquiler es responsable de no haber advertido a los usuarios de los riesgos que corrían al hacer paddle surf ese día ni medios para evitar el suceso.

El Servicio Marítimo ha dado cuenta de los hechos a la Capitanía Marítima porque entiende que se ha podido cometer una infracción de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

