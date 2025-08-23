El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del momento en el que la Guardia Civil rescata a los jóvenes.

Rescatados siete jóvenes que hacían paddle surf en la playa de Los Peligros

Debido al fuerte viento, no pudieron regresar y la Guardia Civil tuvo que llegar hasta la zona en lancha | Dos de ellos tuvieron que ser apartados por peligro de ser arrollados por un mercante que entraba en la bahía

A.G.Z

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:13

La Guardia Civil ha rescatado este sábado a siete jóvenes que disfrutaban del Cantábrico y de un día soleado de playa haciendo paddle surf en ... Los Peligros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

