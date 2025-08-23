Rescatados siete jóvenes que hacían paddle surf en la playa de Los Peligros

La Guardia Civil ha rescatado este sábado a siete jóvenes que disfrutaban del Cantábrico y de un día soleado de playa haciendo paddle surf en ... Los Peligros.

Debido al fuerte viento del nordeste, los jóvenes no pudieron regresar hasta el arenal y finalmente la Guardia Civil tuvo que llegar a ellos con una lancha para traerlos de vuelta a la orilla. Además, la Benemérita tuvo que apartar a dos de ellos del canal de navegación, ya que corrían peligro de ser arollados por un mercante que entraba justo en la bahía en ese momento.

La Benemérita ha informado de que denunciará a la empresa a la que los jóvenes alquilaron el equipamiento.