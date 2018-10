¿Cuánto dan de sí 100 euros de stock? La encargada de Osada Moda muestra un vestido rebajado a dos clientas interesadas. / Celedonio Hasta el domingo, el Palacio de Exposiciones será el escaparate de los 61 comercios que tirarán de ofertas para liquidar mercancía y ganarse a una clientela fiel a esta cita ÁNGELA CASADO Santander Sábado, 6 octubre 2018, 08:18

Con permiso de los productos expuestos, los grandes carteles de '2x1' y aquellos que anuncian altos porcentajes de descuento son los protagonistas de la Feria del Stock, ubicada en el Palacio de Exposiciones y que se desarrollará hasta este domingo. Entre los pasillos de la sala principal, que acoge 61 negocios en 81 puestos -más de uno necesita dos stands para toda la mercancía-, paseaban ayer, en la inauguración, cientos de consumidores con la intención de llevarse algún chollo a casa. O varios. El sector textil ocupa gran parte del espacio, aunque también es posible adquirir joyas, productos de peluquería, muebles, electrónica, objetos para las mascotas e incluso coches. Pero, ¿la rebaja es verdaderamente notable? Como no hay mejor forma de comprobarlo que con un ejemplo práctico, El Diario Montañés ha ido hasta allí para comprobar cuánto dan de sí, por ejemplo, cien euros.

Elisa Sanz, de Elisa Modas, no pierde oportunidad para hablar con todas las clientas potenciales que pasan a su lado. En su puesto, asegura, los grandes descuentos permiten adquirir «un montón de prendas más que el resto del año». Para un evento elegante y con ese presupuesto, recomienda un traje de chaqueta azul con rayas blancas y una blusa ligera. «Ya sólo la chaqueta y el pantalón costaría bastante más si no estuviéramos en la feria», asegura. Los amantes de la moda deportiva pueden encontrar su rincón ideal en el stand de Blood Brothers. Marcas como Billabong, DC y Element son protagonistas entre sus perchas. «Es ropa cara», advierte el vendedor, César Blázquez. En su tienda, ubicada en el Centro Comercial Peñacastillo, es difícil comprar varios productos sin superar las tres cifras en el tique. Hay que aprovechar este tipo de eventos si el presupuesto no da para tanto. Los abrigos de invierno están disponibles por 60 euros, la mitad de su precio. Con dos camisetas, una sudadera o un par de playeras, se alcanzarían los 100 euros. «Son bastantes prendas para las marcas que son», asegura. A su lado, un adolescente lo confirma mientras habla con su madre: «Para ser unas DC son super baratas, ¡cómpramelas, por fa!»

Más allá del textil

De los 61 negocios disponibles, 42 se dedican a la venta de ropa. Aunque los precios varían de uno a otro, en la mayoría es posible adquirir cuatro o cinco prendas con nuestros cien euros. En Maruxin también venden abrigos, pero no para el hombre, sino para su mejor amigo. Un pequeño chihuahua era el centro de todas las miradas del stand mientras su dueña le probaba un chaleco. «Ya empieza el frío», asegura. La colección de invierno perruna está disponible por 20 euros. Por otros diez, esta peluquería canina ofrece diferentes tipos de champú para mascotas. Ya son 30. El pienso de kilo y medio ya suma 40. Con el arnés y la correa extensible se llega a los 83, que hacen 91 con un comedero portátil. «El resto en chuches, que están a un euro», indica la dueña, Mar Pajarón. Y el perro hecho un pincel sin salirse del presupuesto.

Aunque el día de Reyes está lejos, es una buena oportunidad para que sus majestades de Oriente empiecen a preparar los regalos. Para alcanzar los 100 euros, en la juguetería Tiovivo se pueden adquirir un búho de peluche que canta, un juego de magia, una mini piscina hinchable, un globo terráqueo, un dinosaurio, un puzzle y una muñeca. El paraíso infantil. En Subastas Escudero el billete dura un suspiro. Un 'hoverboard', el patinete eléctrico sin manillar que supuso un 'boom' hace varios meses, está rebajado a 99 euros. En la parte central de la sala están expuestos los coches de tres concesionarios. Ahí el presupuesto acordado, como mucho, alcanza para la primera mensualidad.