Ejemplares de conejo vistos esta semana en Monte. Javier Cotera

Expertos recomiendan trampas para controlar la población de conejos en Cueto y Monte

Se pueden utilizar hurones para sacar a los roedores de las madrigeras y luego atraparlos con redes, aunque también se propone habilitar cotos temporales para abatirlos

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Los vecinos de Cueto y Monte están indignados. Hace años que vienen protestando por la inacción de las administraciones para atajar la plaga de conejos que asola sus fincas y huertas ... , pero no obtienen respuesta. Desde la Consejería de Ganadería aseguran que es competencia municipal, y en el Ayuntamiento defienden que están estudiando la situación y las posibles soluciones, aunque no hay visos de que lleguen en el corto plazo. Así las cosas, entre unos y otros, la casa se mantiene sin barrer, los roedores se han reproducido sin freno tras una primavera muy húmeda y un verano cálido, que han enriquecido los pastos y que han servido de manjar para estas poblaciones que cada vez son más numerosas.

