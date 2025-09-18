El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ejemplares de conejo fotografiados ayer en los prados de Monte. Javier Cotera

Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte

Los vecinos afirman que «están por todas partes» y arrasan las huertas, y alertan del riesgo sanitario

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:05

Los primeros pompones pardos comenzaron a aparecer entre los matorrales de Monte y Cueto hace ya casi una década. Aquellas colas peludas se escurrían para ... esconderse entre la hierba cuando los curiosos se acercaban; y la sorpresa de los vecinos fue mayúscula cuando descubrieron que eran conejos. Pero lo que comenzó como una curiosidad, incluso como una anécdota curiosa y amable, ha terminado por convertirse en un suplicio para muchos residentes que han visto cómo sus huertos y fincas son arrasados por estos pequeños roedores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  3. 3

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  4. 4

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  5. 5

    Villalibre dice sí a jugar en el Racing en Primera
  6. 6

    Daniel Vega dirigirá el proyecto Faro Santander, tras una larga experiencia en el Guggenheim
  7. 7

    Aparece muerto un caballo en la playa de Oyambre
  8. 8

    El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
  9. 9

    El cierre del puente de Aspla desviará hasta un 30% más de tráfico hacia Torres
  10. 10 Un destino gastronómico para disfrutar Isla más allá del verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte

Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte