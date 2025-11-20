El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Multitud de usuarios abandonan el tren de la línea C-2 tras un fallo técnico.

Multitud de usuarios abandonan el tren de la línea C-2 tras un fallo técnico. JCR

Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander

La incidencia ha sido registrada en Cazoña y los usuarios han sido trasladados al andén de enfrente a la espera de que llegue otro para continuar el viaje hasta Cabezón de la Sal

L. V. C. / J. C. R.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:39

Un fallo en «la comprobación de puertas» ha dejado a mediodía de hoy en la calle a todos los pasajeros de la línea C-2 ... nada más salir de Santander. Debido a una incidencia técnica, el tren que salió de la estación a las 14.10 horas con destino a Cabezón de la Sal no puede prestar su servicio.

