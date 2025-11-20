Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander

Un fallo en «la comprobación de puertas» ha dejado a mediodía de hoy en la calle a todos los pasajeros de la línea C-2 ... nada más salir de Santander. Debido a una incidencia técnica, el tren que salió de la estación a las 14.10 horas con destino a Cabezón de la Sal no puede prestar su servicio.

Según ha explicado el conductor del tren a este periódico, el fallo se debe a un problema electrónico relacionado con la revisión de las puertas. «Por una cuestión lógica de seguridad, si el sistema no detecta que están cerradas, el tren no arranca», ha subrayado.

El pato lo ha pagado el usuario. La incidencia ha provocado que los pasajeros hayan tenido que evacuar el tren en la estación de Cazoña y ser trasladados al andén de enfrente «a la espera de que llegue otro». «Nos han dicho que nos pongamos aquí, porque va a venir un tren que nos lleve a Cabezón», comenta un afectado, que desconocía «cuánto iba a tardar» en llegar otro.

Victor Teira, que iba hacia Torrelavega, señala que tuvo suerte, porque hoy no trabajaba por la tarde. «Si llego a currar sí que hubiera sido un trastorno», apunta el usuario que aprovechó la ocasión para reiterar que el servicio «va mal». «Muchas veces llego a trabajar diez minutos tarde», apostilló. Mientras, María José, con destino a Bezana, se mostraba «preocupada», porque tenía que llegar a casa para atender a sus hijos.

El personal de mantenimiento de Renfe ya ha acudido al lugar para arreglar la avería, que se ha traducido en un nuevo descontento de los pasajeros con el servicio prestado.

A consecuencia de este incidencia, el canal de cercanías de Refe también informa de que el tren de vuelta que debía salir a las 15.05 horas de la estación de Puente San Miguel con destino Santander no presta servicio. La siguiente circulación será a las 15.27 horas, precisa.