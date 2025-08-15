Lo que falta del Frente Marítimo

El Frente Marítimo que luce hoy Santander poco tiene que ver con el que había hace apenas una década. En este tiempo, se ha inaugurado ... el Centro Botín; se han rehabilitado el Muelle de Maura, el Palacete del Embarcadero y la Estación Marítima; y se han urbanizado la calle Antonio López y el entorno de Gamazo. Y esta misma semana, se ha inaugurado la primera fase del paseo que une el entorno del Palacio de Festivales, en Gamazo, con la playa de Los Peligros. Son decenas de miles de metros cuadrados que Santander ha ganado a la Autoridad Portuaria (APS) a medida que esta ha podido prescindir de espacios en la ciudad por la evolución del sector y el crecimiento hacia Raos.

Pero aún quedan algunas intervenciones para terminar de urbanizar la primera línea de la bahía, y la mayoría ya da pasos para convertirse en una realidad en los próximos años. Son la segunda fase del paseo marítimo entre Gamazo y Los Peligros (la parte más cercana a la playa); la renovación del acceso urbano al Puerto por la glorieta junto a la Biblioteca Central; la dársena de Molnedo; y la urbanización de la calle Marqués de Ensenada. También en la última reunión del foro Puerto-Ciudad, celebrada el 21 de julio, se avanzó en la remodelación del acceso al Faro.

Con el fin de la primera fase del paseo marítimo de Gamazo, que se inauguró el pasado martes y abarca desde el Museo Marítimo hasta el campo de tiro –cerca de 6.000 metros cuadrados–, el siguiente paso será prolongar la urbanización desde ese punto hasta la playa de Los Peligros. Como apuntan fuentes del Puerto, esta segunda parte está pendiente de que el Ministerio para la Transición Ecológica confirme su planificación para ejecutar el segundo espigón y así coordinar las dos intervenciones sin que se pisen entre ellas. Así se acordó entre la ministra Sara Aagesen y la alcaldesa, Gema Igual, a principios de este año, aunque aún no se han dado más detalles de la construcción de la segunda escollera, que se paralizó en 2019 con la entrada de Ciudadanos en el equipo de gobierno municipal.

Los proyectos Dársena de Molnedo. El proyecto mantendrá la esencia del espacio. La previsión es licitar las obras para finales de este año Acceso urbano al Puerto Este proyecto, junto a la Biblioteca Central, está pendiente de adjudicación y la previsión es que arranque a final de este año.

Marqués de Ensenada Esta calle se urbanizará como una continuación de Antonio López y partirá del nuevo acceso al Puerto. El proyecto está en redacción. Segunda fase del paseo Gamazo-Los Peligros. Tendrá que coordinarse con los trabajos del segundo espigón y será continuación de la primera fase.

Otro de los proyectos pendientes para seguir dando forma al Frente Marítimo es la renovación de la Dársena de Molnedo. Este proyecto causó revuelo porque, cuando se presentó la recreación en 2019, este incluía una llamativa escultura –en la infografía simulaba ser de Okuda– de un bisonte y un cambio radical de la céntica zona, donde se priorizarían áreas estanciales y se perdería por completo la imagen actual del muelle. Debido a las quejas vecinales y de la oposición, el proyecto se rehizo y el actual –ya aprobado– aboga por mantener la esencia de la dársena. Así, la previsión es licitar las obras para finales de este año.

En el otro extremo del Frente Marítimo, a las puertas del Barrio Pesquero, se renovará por completo el acceso urbano al Puerto por la glorieta localizada junto a la Biblioteca Central. Este proyecto está pendiente de adjudicación y la previsión es que las obras arranquen en el último trimestre de este año. Con esta intervención, se dará forma a la nueva 'puerta' del Puerto, con una imagen que recordará a la Estación Marítima y que permitirá dar continuidad a la urbanización que ya se desarrolló en Antonio López para unirlo con el área de Varadero y el Barrio Pesquero. Y a partir de ahí se pondrá en marcha la siguiente intervención, que se desarrollará junto a esta, y que consistirá en la prolongación del paseo marítimo desde Antonio López al Barrio Pesquero por Marqués de Ensenada. Este proyecto, según explican desde el Puerto, está en redacción y se entregará al Ayuntamiento a mediados del mes de septiembre.

Reparar la Duna de Zaera

Aunque se inauguró hace once años, la Duna de Zaera podría considerarse otro proyecto pendiente del Frente Marítimo, ya que actualmente está vallada por su mal estado y pendiente de rehabilitar. Según informaron fuentes municipales, el Consistorio encargó al arquitecto Nacho Villamor la elaboración del proyecto técnico para la rehabilitación de la Duna. Una vez se entregue este proyecto, el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria, la APS y el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela Príncipe Felipe (CEAR) se reunirán para evaluar el alcance de las obras, su presupuesto y el proceso de ejecución. La previsión, adelantada por Igual, es que la inversión supere el medio millón de euros y que la obra pueda estar terminada para el próximo verano.

El otro asunto pendiente entre Puerto y Ayuntamiento –aunque ya no se consideraría Frente Marítimo– son las obras de subida al Faro de Cabo Mayor, que ya se han adjudicado y supondrán la reconfiguración de este espacio público con la sustitución del firme y la ampliación de la anchura para habilitar un nuevo acceso peatonal que favorezca el calmado del tráfico, ya que es una subida que concentra muchos vehículos, sobre todo en verano.