Las familias del CEIP José Arce Bodega de Santander exigen la reforma del patio

P.C. Santander Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:33

Las familias del CEIP José Arce Bodega se han concentrado este lunes a las puertas del centro educativo para reclamar a la Consejería de Educación una fecha concreta para el inicio de las obras de reforma del patio escolar, aprobadas desde 2023 pero aún sin ejecutar.

En junio de 2025, la Consejería anunció que la actuación se llevaría a cabo durante el pasado verano, sin embargo, el curso ha comenzado sin que se haya iniciado ninguna obra, explica la AMPA del centro. Mientras tanto, el alumnado continúa utilizando un patio con un suelo deteriorado que tiene más de 30 años, cuyo desgaste lo ha convertido en una superficie abrasiva. Las caídas durante el juego o las actividades deportivas son frecuentes y provocan heridas diarias entre los alumnos, denuncian el AMPA cuya pancarta rezaba, precisamente, 'Por un patio que no duela'. «Estamos cansados de esperar y de ver cómo se incumplen los compromisos. Nuestros hijas e hijos se hacen daño cada día en un patio que no reúne condiciones seguras», denuncian las familias concentradas esta mañana.

Ampliar Los padres denuncian que el deterioro del suelo provoca graves daños en los alumnos cuando se caen DM

A la concentración han acudido representantes del PRC, PSOE, Vox y CCOO, además de un gran número de familias del centro.