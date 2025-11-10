El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración este lunes DM

Las familias del CEIP José Arce Bodega de Santander exigen la reforma del patio

Este lunes se han concentrado a las puertas del centro para reclamar unas obras que llevan esperando desde 2023

P.C.

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

Las familias del CEIP José Arce Bodega se han concentrado este lunes a las puertas del centro educativo para reclamar a la Consejería de Educación una fecha concreta para el inicio de las obras de reforma del patio escolar, aprobadas desde 2023 pero aún sin ejecutar.

En junio de 2025, la Consejería anunció que la actuación se llevaría a cabo durante el pasado verano, sin embargo, el curso ha comenzado sin que se haya iniciado ninguna obra, explica la AMPA del centro. Mientras tanto, el alumnado continúa utilizando un patio con un suelo deteriorado que tiene más de 30 años, cuyo desgaste lo ha convertido en una superficie abrasiva. Las caídas durante el juego o las actividades deportivas son frecuentes y provocan heridas diarias entre los alumnos, denuncian el AMPA cuya pancarta rezaba, precisamente, 'Por un patio que no duela'. «Estamos cansados de esperar y de ver cómo se incumplen los compromisos. Nuestros hijas e hijos se hacen daño cada día en un patio que no reúne condiciones seguras», denuncian las familias concentradas esta mañana.

Los padres denuncian que el deterioro del suelo provoca graves daños en los alumnos cuando se caen DM

A la concentración han acudido representantes del PRC, PSOE, Vox y CCOO, además de un gran número de familias del centro.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  3. 3 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  4. 4

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  5. 5

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  6. 6

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  7. 7

    La avispa asiática se estabiliza
  8. 8

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  9. 9 Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar a un ciervo en un parking de Zamora
  10. 10

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las familias del CEIP José Arce Bodega de Santander exigen la reforma del patio

Las familias del CEIP José Arce Bodega de Santander exigen la reforma del patio