La Federación Cántabra del Taxi reclama un incremento de tarifas del 3,09%

Piden que se corrija «el error producido este año en el redondeo de varios conceptos» y, en base a eso, solicitan un incremento del 3, ... 09% en las tarifas para 2026. Es la solicitud que ha hecho la Federación Cántabra del Taxi al Ayuntamiento de Santander para fijar los precios de los servicios el año próximo. «Posteriormente –indican–, se aplicará a las tarifas interurbanas y a las del resto de municipios de Cantabria».

La propuesta fija el servicio mínimo en 4,90 euros en la tarifa 1, en la que la bajada de bandera costaría 1,68 euros y el kilómetro recorrido, 1,15. Para la Tarifa 2, ese mínimo se iría hasta los 6,25 euros, mienmtras que los otros dos quedarían fijados en 2,18 y en 1,48, respectivamente. Además, delimitan el suplemento de malestas a 0,80 euros y el de Navidad, a dos euros.

La Federación indica en su solicitud que «se han seguido las pautas del Criterio de Índices de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria para la revisión de las tarifas de auto-taxis del Ayuntamiento de Santander».