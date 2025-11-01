El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Federación Cántabra del Taxi reclama un incremento de tarifas del 3,09%

Piden que se corrija «el error producido este año en el redondeo de varios conceptos»

DM

Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:32

Piden que se corrija «el error producido este año en el redondeo de varios conceptos» y, en base a eso, solicitan un incremento del 3, ... 09% en las tarifas para 2026. Es la solicitud que ha hecho la Federación Cántabra del Taxi al Ayuntamiento de Santander para fijar los precios de los servicios el año próximo. «Posteriormente –indican–, se aplicará a las tarifas interurbanas y a las del resto de municipios de Cantabria».

