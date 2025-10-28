El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Playa de La Fenómeno., cerca del Museo Marítimo DM

La Fenómeno, una playa con las horas contadas

La construcción del segundo espigón de La Magdalena supondrá la desaparición de este arenal «efímero»

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 13:50

Comenta

La construcción del segundo espigón de la Magdalena, para evitar la pérdida de arena de la playa, condenará a la desaparición a La Fenómeno y ... al otro arenal espontáneo que se ha formado en la rampa del Mundial de Vela, según explicó este martes Raúl Medina, director general del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria).

