La Fenómeno, una playa con las horas contadas

La construcción del segundo espigón de la Magdalena, para evitar la pérdida de arena de la playa, condenará a la desaparición a La Fenómeno y ... al otro arenal espontáneo que se ha formado en la rampa del Mundial de Vela, según explicó este martes Raúl Medina, director general del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria).

«La arena en la playa de La Magdalena no es estable: es una playa cuya arena se transporta a La Fenómeno, y de ahí a la rampa, y durante todos estos años que no ha estado el segundo espigón hemos perdido un montón de arena», indicó Medina.

Es ese aporte de arena, el que la fuerza del mar roba de La Magdalena, la única razón de la existencia de esta playa «efímera», como la califica el director del IHCantabria. «Es una playa que nace porque le llega la arena, y morirá el día que le deje de llegar la arena de la playa de La Magdalena. Hagamos espigón o no hagamos espigón, llegará un momento en que la arena no llegará a La Fenómeno, y La Fenómeno desaparecerá», aseguró.