Santander y el Ministerio firman el derribo de la Horadada y la construcción del segundo espigón

A finales del año pasado, en una cita en Santander, la alcaldesa, Gema Igual, y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, visitaron las playas de Los Peligros y La Magdalena para ... retomar dos asuntos: el derribo del edificio de La Horadada, ya en ruinas, y la construcción del segundo espigón, cuya obra se paralizó en 2019. Han pasado nueve meses desde entonces y este viernes ambas administraciones han dado un paso más para que estos proyectos se conviertan en realidad. Igual ha visitado Madrid para firmar la cesión del edificio al Ministerio -y que este lo derribe- y levantar la segunda escollera.

La regidora se ha reunido con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y asegura que el proyecto del segundo espigón está «prácticamente finalizado» y no requiere de un nuevo informe de impacto ambiental, lo que permitirá acortar plazos y agilizar el inicio de la obra. Igual ha valorado muy positivamente el encuentro y ha agradecido al Ministerio su sensibilidad con una importante demanda de los vecinos de Santander. «Sabemos que la playa no solo es un espacio de ocio, también es la protección de nuestro litoral. Por eso, agradezco la disposición y la voluntad del Ministerio de retomar el proyecto con rapidez y eficacia, garantizando la conservación de la costa y el disfrute del arenal», ha subrayado.

Al retomar la obra de los espigones también podrá iniciarse la segunda fase del paseo Gamazo-Los Peligros y la previsión es que estas arranquen en octubre, tras confirmarse la coordinación con el Ministerio para compatibilizar las dos obras. Así, en las próximas semanas se establecerán los contactos necesarios entre los equipos técnicos del Ayuntamiento y el Ministerio con el fin de asegurar que las obras del paseo marítimo se integren adecuadamente con las del segundo espigón, especialmente con el nacimiento en superficie del mismo.

La regidora también ha señalado que espera que la empresa Tragsa, responsable de la obra de los espigones, pueda ofrecer «cuanto antes» la fecha de inicio de los trabajos y ha puesto de manifiesto la importancia de estos avances que garantizan la continuidad a corto plazo de dos proyectos «imprescindibles» para Santander. «La coordinación institucional es fundamental. Hoy hemos constatado que cuando las administraciones trabajan juntas los proyectos avanzan y la ciudadanía gana. La obra del paseo y la del espigón no son proyectos aislados, forman parte de una visión global para la mejora de la calidad de vida de los santanderinos», ha expresado.

Por su parte, Morán ha reafirmado el compromiso del Ministerio con Santander y ha valorado la coordinación y la colaboración con el Ayuntamiento. «Para el Gobierno de España la protección del litoral y de las playas es una prioridad. Las playas de La Magdalena y Los Peligros son un espacio singular para la ciudad y para Cantabria, y debemos actuar con responsabilidad para garantizar su futuro. Nuestro objetivo es que el espigón se construya cuanto antes y con las máximas garantías técnicas y ambientales», ha afirmado. También ha asegurado que la decisión de no requerir un nuevo informe de impacto ambiental es clave para acelerar los tiempos. «Reducimos trámites y nos centramos en lo importante, que la playa de Los Peligros esté en condiciones óptimas, protegida frente a temporales y preparada para que vecinos y visitantes la disfruten en plenitud».

El PSOE de Santander reprocha al Ayuntamiento

El PSOE Santander celebra que el Ayuntamiento haya aprobado finalmente la descatalogación del edificio de La Horadada, y que vaya a proceder a su cesión al Estado para que el Gobierno de España pueda asumir su demolición. Esta actuación «permitirá restaurar uno de los entornos más valiosos de la ciudad, en la playa de Los Peligros, y poner fin a uno de los mayores símbolos del abandono y la dejadez del Partido Popular en Santander». El portavoz municipal socialista, Daniel Fernández, ha recordado que el edificio de La Horadada, cerrado desde hace más de dos décadas, «es un vestigio ruinoso de una época superada, que nunca debió mantenerse en pie tanto tiempo».

Desde el PSOE también lanzan un mensaje claro sobre el segundo espigón de Los Peligros, «otra actuación que simboliza las contradicciones del actual equipo de gobierno municipal». «Gema Igual ha defendido hasta tres posiciones diferentes sobre los espigones según le convenía políticamente en cada momento», ha lamentado. Así, Fernández ha recordado que «primero defendió los espigones rígidos, aprobando el proyecto inicial. Después se opuso públicamente, solo para asegurarse el apoyo de Ciudadanos y mantenerse en la Alcaldía durante la pasada legislatura. Y ahora, en esta legislatura, vuelve a pedir que se construyan, en un nuevo giro político que no responde al interés general, sino al cálculo partidista».