Un hombre pasea por la playa de Los Peligros, junto al edificio abandonado de La Horadada. Daniel Pedriza

Santander y el Ministerio firman el derribo de la Horadada y la construcción del segundo espigón

Los equipos técnicos del Ayuntamiento y el Ministerio se coordinarán para poder retomar las obras cuanto antes, que no requieren informe de impacto medioambiental

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:49

A finales del año pasado, en una cita en Santander, la alcaldesa, Gema Igual, y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, visitaron las playas de Los Peligros y La Magdalena para ... retomar dos asuntos: el derribo del edificio de La Horadada, ya en ruinas, y la construcción del segundo espigón, cuya obra se paralizó en 2019. Han pasado nueve meses desde entonces y este viernes ambas administraciones han dado un paso más para que estos proyectos se conviertan en realidad. Igual ha visitado Madrid para firmar la cesión del edificio al Ministerio -y que este lo derribe- y levantar la segunda escollera.

