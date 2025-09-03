El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El espigón ya construido en la playa de La Magdalena, en Santander. Roberto Ruiz

Gema Igual urge al Ministerio a que fije el plazo de la obra del espigón para terminar el paseo de Gamazo

La primera fase del plan se acaba de inaugurar y la segunda, que se desarrollará en la zona más próxima a la playa de Los Peligros, está condicionada a la respuesta del Gobierno central

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:17

El Ayuntamiento de Santander urge al Ministerio de Transición Ecológica que concrete el «planeamiento y los plazos» que manejan sobre la obra del segundo espigón ... de La Magdalena para poder avanzar con la segunda fase del proyecto del paseo marítimo de Gamazo. Así lo deslizó la alcaldesa, Gema Igual, durante el pasado pleno, mientras respondía a las críticas de la oposición tras la aprobación de la Cuenta General del año pasado. La regidora justificó la gestión del equipo de gobierno del PP y atacó al Gobierno de España. «Un presupuesto es un documento vivo, puede variar y puede sobrar dinero porque una obra se retrasa, como es el caso de los Jardines de Piquío (...) O también puede paralizarse una obra, como la del paseo de Gamazo, porque no tiene narices el Gobierno de España a contestar sobre el plazo de los diques...», comentó Igual.

