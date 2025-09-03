Gema Igual urge al Ministerio a que fije el plazo de la obra del espigón para terminar el paseo de Gamazo

El Ayuntamiento de Santander urge al Ministerio de Transición Ecológica que concrete el «planeamiento y los plazos» que manejan sobre la obra del segundo espigón ... de La Magdalena para poder avanzar con la segunda fase del proyecto del paseo marítimo de Gamazo. Así lo deslizó la alcaldesa, Gema Igual, durante el pasado pleno, mientras respondía a las críticas de la oposición tras la aprobación de la Cuenta General del año pasado. La regidora justificó la gestión del equipo de gobierno del PP y atacó al Gobierno de España. «Un presupuesto es un documento vivo, puede variar y puede sobrar dinero porque una obra se retrasa, como es el caso de los Jardines de Piquío (...) O también puede paralizarse una obra, como la del paseo de Gamazo, porque no tiene narices el Gobierno de España a contestar sobre el plazo de los diques...», comentó Igual.

Ayer, fuentes municipales confirmaron a El Diario Montañés este extremo, aunque en un tono más cordial. «La puesta en marcha de la segunda fase del acondicionamiento del muelle entre la explanada de Gamazo y la playa de Los Peligros se coordinará con el Ministerio de Transición Ecológica para no interferir con las actuaciones previstas en los espigones». Por este motivo, el Ayuntamiento «se encuentra a la espera de conocer el planeamiento y los plazos que maneja el Ministerio sobre los espigones para poder acometer los trabajos de la segunda fase, de forma que ambas obras se puedan realizar de modo compatible», apuntan las mismas fuentes.

El acondicionamiento del paseo marítimo de Gamazo, dividido en dos fases, abarca 450 metros de recorrido y una superficie de 10.500 metros cuadrados, además de una inversión de 1,94 millones de euros. El objetivo es transformar este entorno en un lugar «moderno, accesible y funcional, que supone la prolongación del paseo marítimo de la ciudad». La primera fase, inaugurada el pasado 13 de agosto, incluye un paseo de cuatro metros de ancho, 150 nuevos árboles, zonas verdes, juegos infantiles y áreas para la actividad física. Además, el carril bici conecta con los tramos ya existentes en Gamazo y mantiene la continuidad de todo el frente marítimo.

Un acuerdo importante

Las palabras de Igual el pasado jueves contrastan con la buena sintonía que demostró con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el pasado diciembre. Fecha en la que, de forma conjunta, anunciaron un acuerdo crucial entre administraciones: la construcción del segundo espigón de La Magdalena y la conservación del primero. Crucial porque ponían fin así a un conflicto institucional de varios años. Y es que este asunto comenzó en 2016, año en el que el Gobierno de España, entonces con el PP al mando, difundió un proyecto que el Ayuntamiento de Santander reivindicaba desde hacía una década. Tras analizar diferentes opciones –el Instituto de Hidráulica llegó a presentar diez propuestas– se decidió que lo mejor era construir dos diques. Aun así, pasaron dos años hasta que la empresa Tragsa comenzó finalmente a trabajar en un plan, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, que contemplaba construir los diques para impedir la pérdida constante de arena y poner fin a la necesidad de realizar rellenos cada primavera.

Los problemas con este proyecto llegaron en junio de 2018, cuando el Parlamento cántabro (con mayoría PRC-PSOE) aprobó pedir al Gobierno de España que paralizase los trabajos, a lo que el Ministerio accedió en septiembre de ese mismo año. Mientras, el PP de Santander formó gobierno con Ciudadanos tras las elecciones municipales de 2019. Una coalición que pasaba por una exigencia de Cs: desmantelar el espigón que sí se construyó y evitar la construcción del segundo. Por lo que Igual accedió y cambió de idea. Tres años después comenzó la retirada de los escombros y la maquinaria situados en la entrada de Los Peligros. Finalmente, en 2023 hubo un nuevo cambio de guion tras el triunfo de Igual en las últimas elecciones municipales con mayoría absoluta. Esto le permitió aprobar una moción en el Pleno para evitar el desmantelamiento del espigón y reclamar la construcción del segundo.