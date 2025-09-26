El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El espacio de Mataleñas en el que se iba a ejecutar el aparcamiento para autocaravanas. Javier Cotera

Gema Igual justifica su rectificación sobre el aparcamiento de Mataleñas por «el bien de Cueto y de Santander»

La alcaldesa de Santander dice que no hay peligro de perder los fondos europeos ya que la parte que se modifica «no está sujeta al Plan de Sostenibilidad Turística»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:31

Desde que el pasado mayo comenzaron las quejas vecinales por la intención del Ayuntamiento de Santander de construir un aparcamiento para 30 autocaravanas en Mataleñas, ... nadie se esperaba que el equipo de gobierno del PP fuera a dar marcha atrás y descartar el parking para este tipo de vehículos. Los argumentos que utilizó desde el primer momento la alcaldesa, Gema Igual, daban a entender que el plan era inamovible. Primero, porque modificarlo supondría renunciar a los 800.000 euros de fondos europeos recibidos para esta intervención –el precio total del proyecto es de 1,3 millones de euros–. También dijo que quería esperar a que finalizara la actuación para «tapar muchas bocas» –un día después matizó sus palabras–. Ahora, la regidora justifica su cambio de criterio ya que lo hace «por el bien de Cueto y de Santander. No puede ser que por 30 plazas de autocaravanas, que están cuestionadas, se deje de invertir en Cueto o se deje de hacer un aparcamiento para coches que es necesario porque se ve que el actual está deteriorado».

