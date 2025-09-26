Gema Igual justifica su rectificación sobre el aparcamiento de Mataleñas por «el bien de Cueto y de Santander»

Desde que el pasado mayo comenzaron las quejas vecinales por la intención del Ayuntamiento de Santander de construir un aparcamiento para 30 autocaravanas en Mataleñas, ... nadie se esperaba que el equipo de gobierno del PP fuera a dar marcha atrás y descartar el parking para este tipo de vehículos. Los argumentos que utilizó desde el primer momento la alcaldesa, Gema Igual, daban a entender que el plan era inamovible. Primero, porque modificarlo supondría renunciar a los 800.000 euros de fondos europeos recibidos para esta intervención –el precio total del proyecto es de 1,3 millones de euros–. También dijo que quería esperar a que finalizara la actuación para «tapar muchas bocas» –un día después matizó sus palabras–. Ahora, la regidora justifica su cambio de criterio ya que lo hace «por el bien de Cueto y de Santander. No puede ser que por 30 plazas de autocaravanas, que están cuestionadas, se deje de invertir en Cueto o se deje de hacer un aparcamiento para coches que es necesario porque se ve que el actual está deteriorado».

Su planteamiento es continuar con la tramitación y adjudicación del proyecto actual con el fin de cumplir los plazos que determina el Plan de Sostenibilidad Turística, en el que está enmarcada esta actuación. Una vez concluya ese proceso, el Ayuntamiento realizará un modificado del proyecto, que supondría la eliminación de las plazas de autocaravanas, y se destinaría toda la zona a estacionamiento para turismos. «Lo que hacemos es invertir en Cueto, se cumple con el aparcamiento para vehículos, que es el que está sujeto a los fondos europeos, pero se escucha a los vecinos». Durante el encuentro que tuvo lugar el jueves con la plataforma que se opone al plan, la regidora les presentó su nueva idea y también un plano elaborado por el mismo proyectista que hizo el planteamiento original. «Así ven solvencia en mi propuesta».

Igual cree que con este nuevo escenario los vecinos ya no tendrán las plazas de autocaravanas «que no quieren». «Sí tendremos todos el aparcamiento que hace falta y además se pueden conservar los árboles porque una plaza para un coche ocupa menos que la de una autocaravana, por lo que podemos sortear esos árboles». Una vez se lleve a cabo ese modificado, si los vecinos aceptan la propuesta –en una semana responderán– la idea de la regidora es escuchar sus sugerencias.

Uno de los argumentos que repitió en varias ocasiones Igual para defender el proyecto inicial fue precisamente la posible pérdida de los fondos europeos. Ahora tiene claro que no se perderán, pese a que sí va cambiar el proyecto. «Lo que vamos a modificar, la parte del aparcamiento de coches, es la que no está en el proyecto del Plan de Sostenibilidad. Y la parte que no estaba metida en esos fondos es la que varia. Con lo cual, lo que hemos presentado a Europa no se modifica», resume.

El futuro de las autocaravanas

¿Qué pasa ahora con el turismo de autocaravanas que seguirá llegando a Santander? La alcaldesa prefiere hablar del presente. «Seguiremos trabajando para regular las autocaravanas. Pero en este momento no puedo decir el siguiente paso, porque teníamos un plan que ahora ya no sale. Esta semana misma ha salido publicado que hay una iniciativa privada en Monte. Entonces iremos regulando, porque lo debemos de hacer. Pero en este caso no hemos dado el siguiente paso. Ni me lo he planteado todavía, no estamos buscando alternativas, eso será otra fase», explicó este viernes la regidora a preguntas de El Diario Montañés.

Hay que recordar que en marzo de este año, Igual, acompañada por el presidente de la Asociación de Campings, Eneko Valle, explicó que el proyecto inicial surgió del «seguimiento» que efectúa el Ayuntamiento de Santander sobre los hábitos de uso del espacio público. Estos estudios, añadió entonces, llevaron a constatar un «fenómeno que no puede ser ignorado»: la afluencia constante de autocaravanas a distintas zonas de Cueto, especialmente en áreas no habilitadas para ello. Precisamente este viernes también respondió a las preguntas de este periódico Valle, tras conocer la noticia. «El turismo de autocaravanas tiene que estar regulado. Si en este caso no va a ir el aparcamiento entiendo que será por el bien común de todos. Pero creo que debe haber un turismo de calidad, con buenos servicios y que esté controlado. Pero no solo en Santander, todos los ayuntamientos deberían abogar por un turismo controlado. Si en este caso se considera que no es viable, pues se puede buscar otra ubicación, que no tiene por qué ser en el centro de la ciudad». A su juicio, «todos queremos hacer turismo pero sin que nos molesten. Soy consciente de que contentar a todos es muy complicado». E insiste: «Si el Ayuntamiento cree que ahí no se debe construir, es una decisión suya», concluye.

La reacción de la oposición

Los grupos de la oposición llevan meses mostrando su apoyo a la plataforma que se oponía al proyecto. Daniel Fernández, portavoz del PSOE, felicitó al colectivo pero advirtió de que la propuesta de la alcaldesa de eliminar las autocaravanas, tras haber recibido los fondos europeos, «puede constituir un fraude de ley en el uso de esos recursos». Por su parte, el regionalista, Felipe Piña, considera que la rectificación de Igual demuestra que la regidora «no escucha a los vecinos» y que «Cueto no está en sus prioridades». «Hace semanas aseguró que iba a callar muchas bocas y al final los vecinos han callado la suya».

Una de las personas más activas durante las últimas semanas respecto a este asunto es Keruin P. Martínez, portavoz de IU. Este viernes celebró «el cambio de rumbo» y lo ve un «paso atrás» que evitará problemas a futuro. «El anuncio de la rectificación no tenía otra salida, y es el único modo de no perder fondos europeos por las inconsistencias e ilegalidades detectadas», añadió el edil. Aunque aplaude la noticia, también considera que está a la esperar de conocer más en detalle la nueva propuesta del Ayuntamiento, «para evitar encontrarnos con sorpresas»