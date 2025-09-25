Igual da marcha atrás y elimina el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas

El Ayuntamiento de Santander da marcha atrás y descarta el proyecto para construir un aparcamiento para 30 autocaravanas en Mataleñas. Así lo ha dado a ... conocer el equipo de gobierno del PP a última hora de este jueves, tras reunirse con la plataforma ciudadana que se opone al proyecto y que hace un mes presentó su propia alternativa que no incluía este tipo de vehículos. La alcaldesa, Gema Igual, planteó la «disposición» del equipo de gobierno del PP para eliminar esas plazas». Así, lo que propone es continuar con la tramitación y adjudicación del proyecto actual con el fin de cumplir los plazos que determina el Plan de Sostenibilidad Turística y no perder los fondos, dotados con cuatro millones de euros de fondos europeos, de los que cerca de 800.000 euros se destinan a esta actuación -el presupuesto de licitación es de 1,3 millones de euros-.

Pero, una vez concluya ese proceso, se realizará un modificado del proyecto, que supondrá la eliminación de las 30 plazas de aparcamiento de autocaravanas contempladas, y se destinará toda la zona a estacionamiento para turismos. El ancho de la plataforma del proyecto previsto en esa zona se reduciría ligeramente, y se incluirían dos líneas de aparcamiento, que podrían añadir nuevas plazas de estacionamiento a la zona. Además, la reordenación «sigue contemplando la demanda vecinal para acondicionar un camino peatonal, se daría continuidad al vial público hasta su conexión con la calle Inés Diego de Noval, y se mantendría la zona de aseos para uso público gratuito y a disposición de los visitantes de la zona», informó el Ayuntamiento en un comunicado.

A juicio del equipo de gobierno del PP, esta modificación del proyecto garantiza una «sensibilidad especial con los árboles preexistentes en esta zona, a la vez que incrementa la presencia de espacios verdes, rebaja algunos muros y mejora las condiciones a nivel peatonal». Igual explicó que, tras la reunión de este jueves, la hoja de ruta del Ayuntamiento pasa por hacer pública la modificación del proyecto, adjudicarlo en el estado actual y, con posterioridad, proceder a su modificado, «siempre en contacto con los vecinos para que puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas».

Este anuncio supone un giro de guión que se produce tras meses de protestas por parte de la plataforma vecinal. Hay que recordar que la alcaldesa llegó a decir que estaba esperando a que se realizara la actuación «para callar muchas bocas». Un día después tuvo que matizar sus palabras. Ahora, Igual habla de este cambio de criterio como «un compromiso planteado desde la lealtad y la confianza, que permitirá satisfacer las aspiraciones municipales y ciudadanas sin perder los 800.000 euros de financiación de fondos europeos a la vez que se atienden las demandas vecinales». La alcaldesa considera que la nueva propuesta ofrece «mayor conectividad al barrio de Cueto», ya que, con las modificaciones del proyecto, se da salida a los vehículos en doble dirección hacia el Barrio Bellavista, y se da servicio tanto a viviendas y negocios del entorno, como a dotaciones entre las que se encuentran el pabellón Uco Lastra, la bolera cubierta y los dos colegios de la zona. Por último, Igual agradeció la disposición de los representantes de la plataforma para estudiar la nueva propuesta municipal, a la que, según comunicaron, darán respuesta en el plazo de una semana.

Desde la plataforma, una de sus portavoces, Concha Calzada, explicó a El Diario Montañés que el colectivo estaba «satisfecho» teniendo en cuenta cómo había empezado el asunto del controvertido aparcamiento para autocaravanas. Dos de los requisitos «innegociables» se han modificado, -eliminar las autocaravanas y mantener el paso vecinal- por lo que entiende que «las negociaciones y la presión han dado sus frutos». Este viernes celebrarán una reunión para valorar la reunión con Igual y también si aceptan o no la propuesta del equipo de gobierno del PP.

La propuesta que plantearon los vecinos

A finales de agosto, cuatro representantes del colectivo acudieron a la cita con Igual y con el concejal de Fomento, Agustín Navarro, en la que presentaron su propuesta con la que «no se perderían los fondos europeos». Ellos plantearon adecuar el aparcamiento para vehículos que ya existe junto al campo de prácticas de golf. Y hacerlo con criterios sostenibles: pavimentos permeables, sombra, drenajes sostenibles y sin muros innecesarios. También se refirieron a la creación de una gran alameda verde en el lugar en el que se pretendía ubicar el parking para treinta autocaravanas -sobre este punto no ha hablado la alcaldesa-. También pidieron que se respete el arbolado existente y así potenciar la «regeneración natural del ecosistema», además de incorporar jardines sensoriales, árboles frutales, setos, praderas floridas… Son todas estas cuestiones las que ahora tienen que valorar, ya que no todo lo que plantean está incluido en la propuesta municipal.

Las reacciones al anuncio no tardaron en llegar. El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, dijo que la alcaldesa «solo acierta cuando rectifica». Aun así, reconoció que hay una cuestión que le «preocupa». «Construir solo para no perder 800.000 euros de Europa y luego convertirlo en aparcamiento es engañar a Europa y defraudar a Santander. Los fondos europeos son para transformar la ciudad, no para parchear la falta de proyecto del PP.»