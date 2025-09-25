El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de una de las protestas del pasado mes de agosto Roberto Ruiz

Igual da marcha atrás y elimina el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas

El Ayuntamiento anuncia que reformulará el proyecto para que sea solo un estacionamiento para turismos | Los afectados se reunirán este viernes para decidir si aceptan la nueva propuesta municipal

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35

El Ayuntamiento de Santander da marcha atrás y descarta el proyecto para construir un aparcamiento para 30 autocaravanas en Mataleñas. Así lo ha dado a ... conocer el equipo de gobierno del PP a última hora de este jueves, tras reunirse con la plataforma ciudadana que se opone al proyecto y que hace un mes presentó su propia alternativa que no incluía este tipo de vehículos. La alcaldesa, Gema Igual, planteó la «disposición» del equipo de gobierno del PP para eliminar esas plazas». Así, lo que propone es continuar con la tramitación y adjudicación del proyecto actual con el fin de cumplir los plazos que determina el Plan de Sostenibilidad Turística y no perder los fondos, dotados con cuatro millones de euros de fondos europeos, de los que cerca de 800.000 euros se destinan a esta actuación -el presupuesto de licitación es de 1,3 millones de euros-.

