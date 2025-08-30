Los vecinos contrarios al parking en Mataleñas presentan a Igual una alternativa sin autocaravanas

Esta misma semana, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, reconoció a preguntas de los medios de comunicación que estaba ultimando la fecha para reunirse con ... la Comisión para la Protección de Mataleñas, que se opone al aparcamiento de autocaravanas que se desarrollará frente al campo municipal de golf. Finalmente la cita se celebró ayer al mediodía, en un encuentro «educado» en el que la regidora «escuchó y anotó» los argumentos de por qué no quieren que se ejecute el parking y la alternativa que plantean sin autocaravanas para que no se pierdan los fondos europeos. Esta reunión, en la que también participó el concejal de Fomento, Agustín Navarro, no fue avisada previamente. «La alcaldesa nos ha dicho que va a estudiar lo que le planteamos y nos llamará. Por nuestra parte, dejaremos pasar unos días y si no, optaremos por otras vías», comenta Concha Calzada, una de las portavoces y caras visibles de la lucha contra este proyecto. Desde el Ayuntamiento confirmaron a El Diario Montañés que la reunión fue «cordial y correcta».

Los cuatro representantes que acudieron a la cita en nombre de la comisión explicaron, en primer lugar, los argumentos por los que no quieren que este plan siga adelante. Entre otras cosas, para que el parking no invada la ciudad con vehículos pesados y para que no se talen árboles ni se sustituya un parque para «llenarlo de hormigón». También insistieron con la idea de que la actuación no cumple con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander –el actual data de 1997–. Esto es así, dice Calzada, porque se trata de «un cambio de uso de suelo de vial a construcción, con saneamiento, muros, asfalto, duchas y baños... Eso no es una adecuación de un aparcamiento, es construir un parking y en principio, según sus palabras, para negocio privado».

Las frases Portavoz del colectivo vecinal Concha Calzada «Lo más lógico era reunirnos con Gema Igual antes de tomar otras medidas, ya que otros alcaldes ya han paralizado este tipo de proyectos» Ayuntamiento de Santander Desde el equipo de gobierno han valorado la reunión de ayer con el colectivo ciudadano como «cordial y correcta»

También entregaron otro documento en el que planteaban su propia alternativa. «Nosotros proponemos una opción que sí responde al espíritu de la naturalización y calidad de vida urbana». Por ello, proponen adecuar el aparcamiento para vehículos que ya existe junto al campo de prácticas de golf. Y hacerlo con criterios sostenibles: pavimentos permeables, sombra, drenajes sostenibles y sin muros innecesarios. También se refieren a la creación de una gran alameda verde en el lugar en el que se pretende ubicar el parking para treinta autocaravanas. La Comisión para la Protección de Mataleñas pide que se respete el arbolado existente y así potenciar la «regeneración natural del ecosistema», además de incorporar jardines sensoriales, árboles frutales, setos, praderas floridas... Por último, quieren que se convierta la alameda en un «aula al aire libre con paneles sobre biodiversidad».

Todo lo recogido, explica el documento que ahora tiene la alcaldesa, «se ajusta al marco de los fondos europeos de naturalización, conserva el valor ambiental y evita la tasa de árboles adultos», entre otros motivos que plantean.

Por su parte, desde el equipo de gobierno del PP explican que tanto la alcaldesa como el responsable del área atendieron a «los representantes de un colectivo ciudadano para escuchar sus planteamientos sobre la construcción del parking de autocaravanas en Mataleñas». En esta reunión, añaden las mismas fuentes municipales, «el colectivo ha entregado dos documentos que han registrado en el Ayuntamiento y que serán analizados por parte del equipo de gobierno».

Meses de conflicto

El conflicto por el aparcamiento de autocaravanas se remonta a finales de mayo. Entonces, un grupo de vecinos mostró su rechazo al emplazamiento elegido por el Ayuntamiento de Santander para habilitar esta área. La idea del equipo de Gema Igual es que, a partir de 2026, haya una zona controlada y de pago para treinta vehículos de este tipo. Desde mayo, ese grupo de vecinos se convirtió en la comisión que ayer se reunió con la alcaldesa; se han celebrado dos concentraciones en contra del parking y se han colocado carteles sobre la negativa de estos vecinos de la ciudad a un proyecto que incluso ha salido a licitación por 1,3 millones de euros. «No hay empresa adjudicataria, no seria tan disparatado dar marcha atrás», concluye la representante vecinal.