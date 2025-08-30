El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vecinos en la primera concentración en contra del aparcamiento de autocaravanas, frente al campo de golf en Mataleñas, a mediados de agosto. Roberto Ruiz

Los vecinos contrarios al parking en Mataleñas presentan a Igual una alternativa sin autocaravanas

La alcaldesa de Santander y la comisión se reunieron ayer en el Ayuntamiento, encuentro en el que la regidora se comprometió a estudiar la propuesta

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Esta misma semana, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, reconoció a preguntas de los medios de comunicación que estaba ultimando la fecha para reunirse con ... la Comisión para la Protección de Mataleñas, que se opone al aparcamiento de autocaravanas que se desarrollará frente al campo municipal de golf. Finalmente la cita se celebró ayer al mediodía, en un encuentro «educado» en el que la regidora «escuchó y anotó» los argumentos de por qué no quieren que se ejecute el parking y la alternativa que plantean sin autocaravanas para que no se pierdan los fondos europeos. Esta reunión, en la que también participó el concejal de Fomento, Agustín Navarro, no fue avisada previamente. «La alcaldesa nos ha dicho que va a estudiar lo que le planteamos y nos llamará. Por nuestra parte, dejaremos pasar unos días y si no, optaremos por otras vías», comenta Concha Calzada, una de las portavoces y caras visibles de la lucha contra este proyecto. Desde el Ayuntamiento confirmaron a El Diario Montañés que la reunión fue «cordial y correcta».

