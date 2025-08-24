El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dariel Severino explica los detalles de cómo será el futuro y polémico aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas.

Dariel Severino explica los detalles de cómo será el futuro y polémico aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas. Fotografías: Javier Cotera | Vídeo: Pablo Bermúdez

Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas

Análisis del proyecto. ·

El Diario Montañés resuelve las principales dudas sobre la futura intervención que se desarrollará frente al campo municipal de golf

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

La construcción del aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas está generando confrontación entre la plataforma creada para tratar de frenar su construcción, la Comisión de ... Defensa de Mataleñas, y el Ayuntamiento de Santander. Entre proclamas vecinales en contra y la defensa del proyecto por parte de la alcaldesa, Gema Igual, queda difuso lo más importante del proyecto: dónde se desarrollará y en qué consiste realmente. El Diario Montañés repasa las principales claves de este proyecto para explicar cómo se desarrollará sobre el terreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón en el tritubo deja sin agua a seis zonas de Santander
  2. 2

    Rescatados siete jóvenes que hacían paddle surf en la playa de Los Peligros
  3. 3

    800 personas celebran una fiesta ilegal en la cantera de Roiz: «Dicen que estarán hasta el lunes»
  4. 4

    Una oveja muerta en la Segunda de El Sardinero
  5. 5

    Los perjudicados por el cártel de coches logran una indemnización del 5% en los juzgados cántabros
  6. 6

    Amenazas, robos, destrozos y sabotajes en una urbanización okupada en Bezana
  7. 7

    Fiestas con sabor a tomate
  8. 8

    Un concierto bajo las estrellas con Alejandro Fernández
  9. 9

    Un robot detonador derribará el edificio de la calle Ave María en Torrelavega
  10. 10

    Muere Antuán, Hijo Predilecto de Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas