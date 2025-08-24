Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas

La construcción del aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas está generando confrontación entre la plataforma creada para tratar de frenar su construcción, la Comisión de ... Defensa de Mataleñas, y el Ayuntamiento de Santander. Entre proclamas vecinales en contra y la defensa del proyecto por parte de la alcaldesa, Gema Igual, queda difuso lo más importante del proyecto: dónde se desarrollará y en qué consiste realmente. El Diario Montañés repasa las principales claves de este proyecto para explicar cómo se desarrollará sobre el terreno.

1 ¿Qué espacio ocupará este nuevo parking?

Este aparcamiento para autocaravanas se desarrollará en el espacio que hay junto al parking de coches, enfrente del campo de golf. Actualmente, en este espacio mucha gente deja el coche cuando el parking está lleno -aunque no esté habilitado para ello-. El terreno consta de un paseo central sin asfaltar, con socavones, césped a los laterales del camino y árboles. En total, hay once ejemplares dentro del espacio que se urbanizará. El nuevo aparcamiento llegará hasta las antenas de Radio Nacional de España (RNE). Este área está rodeada por el campo de prácticas de golf (al norte); un talud (al sur); la carretera de la calle Inés Diego del Noval (al oeste); y la carretera de la Avenida del Faro (al este).

2 ¿La obra afectará al parking de coches?

No restará plazas pero sí se actuará en ese espacio, pues el proyecto alberga desde el aparcamiento existente hasta el solar contiguo (hasta las antenas de RNE). Actualmente, el pavimento del aparcamiento existente es de baldosas y están en muy mal estado. Muchas están rotas y en alguna parte ya no hay rastro de ellas. La obra contempla crear en esta parte una calzada de doble sentido, señalizada, con plazas para coches y motos a ambos lados -al sur, en batería; al norte, en línea-. La capacidad será de 80 vehículos -sin contar la parte de las autocaravanas-. Las nuevas plazas serán de pavicésped; un entramado de césped y hormigón habitual en otros aparcamientos.

Ampliar

3 ¿Cómo se separarán los dos aparcamientos?

Actualmente, el aparcamiento de coches finaliza en un bordillo y, cuando este se llena, muchos conductores pasan por encima del bordillo y siguen aparcando al otro lado. Con la obra, se construirá una rotonda en ese límite del parking ya existente que diferenciará las dos partes y, para acceder al de autocaravanas, habrá una valla con lector de matrículas. La glorieta permitirá dar la vuelta para poder salir del aparcamiento sin utilizar la marcha atrás y generar caos dentro del aparcamiento.

4 ¿Cómo se accederá al parking de caravanas?

Como el acceso tendrá una valla con lector de matrículas, los usuarios que quieran acceder tendrán que reservar plaza con antelación a través de una aplicación móvil o página web que se habilitará con este fin. Habrá 30 plazas para autocaravanas y podrán aparcar dentro un máximo de 48 horas. Si no hay espacio, no se podrán registrar nuevas autocaravanas y la valla no se abrirá. Este espacio será solo de aparcamiento y los usuarios de autocaravanas no podrán desplegar toldos, sacar mesas ni ninguna actividad que vaya más allá de dejar allí su vehículo y hacer vida dentro del mismo. Las plazas también serán de pavicésped.

5 ¿El aparcamiento será de gestión privada?

Aún no se ha decidido si la gestión será pública o privada; se trata de una decisión posterior a la construcción del parking. El sistema de valla con lector de matrículas se elige para un mayor control del aparcamiento; para que no entren más vehículos de los permitidos (como ocurre en Las Llamas) y para que no sobrepase el tiempo máximo permitido de 48 horas. El proyecto está en fase de adjudicación de la obra y cómo se gestionará será una decisión posterior. Además, la intención del Ayuntamiento es llevar, en un futuro, el sistema de valla con lector de matrículas al aparcamiento de autocaravanas de Las Llamas, donde actualmente entran más vehículos de los permitidos porque no hay un mecanismo de control.

Ampliar Punto donde termina el aparcamiento de coches (en el bordillo) y donde empezará el de autocaravanas. j. cotera Javier Cotera

6 ¿Cuántos árboles se talarán con esta obra?

El proyecto recoge que se eliminarán un máximo de once árboles, que son los que se localizan dentro del área en el que se construirá el aparcamiento. Los hay de gran porte, de hasta 20 metros de alto y 60 centímetros de diámetro. Con el matiz «un máximo», el Ayuntamiento apunta su intención de hacer modificaciones en la obra con el objetivo de salvar alguno de ellos. Así, como el proyecto contempla que cada cinco plazas de aparcamiento de autocaravanas se coloque una hilera de árboles que vaya separando cada bloque, esto se puede alterar para salvar algún ejemplar. Por ejemplo, que un bloque tenga espacio para siete autocaravanas y el siguiente para tres y así salvar algún ejemplar haciéndolo coincidir con alguna hilera de árboles. No se verán afectados por el proyecto los árboles que hay al norte del aparcamiento y que separan el campo de prácticas de golf de este espacio, ni los que hay en el talud del sur. Además, se plantarán 119 robles rodeando el parking.

7 ¿Cómo serán los muros que rodeen el parking?

Tanto el aparcamiento de coches como el de autocaravanas estarán rodeados de muros. Habrá de tres tipos, según su altura. Los tres tendrán forma de L, un grosor de 30 centímetros, y serán de dos metros de alto (tipo 1); 2,85 metros (tipo 2) y 1,40 metros (tipo 3), aunque una parte de ellos estará enterrada. La parte horizontal de la L será de un metro de largo en los tres casos y estará bajo tierra, con el objetivo de sostener el terreno. El tipo 3, el más bajo, estará en el aparcamiento de coches y motos; el tipo 1, el intermedio, estará en la mayor parte del aparcamiento de autocaravanas; mientras que el tipo 2, el más alto, estará en la parte más cercana a la rotonda y abarcará la zona de baños y las primeras plazas de aparcamiento, unas diez -aunque será junto a la carretera, en la parte sur del área, la que da al talud-. Este muro tipo 2 coincide con un hoyo que hay en el terreno, por lo que será más alto para compensar esa falta de tierra por el talud. Además, como parte de los muros estará enterrada, lo que sobresaldrá medirá entre los 1,1 metros y los 2,5 metros. Por dentro del parking, el muro se verá a la misma altura porque el terreno estará igualado; en la zona de coches, llegará a la altura de la rueda y, en la de autocaravanas, será de poco más de un metro. Por fuera, será de diferentes alturas por el desnivel del terreno; desde ese punto más alto de 2,5 metros en el hoyo irá descendiendo, en ambas direcciones, hasta ese mínimo de 1,1 metros. Todos los muros serán de hormigón y estarán cubiertos de mampostería para simular la piedra que caracteriza los muros de muchas fincas de la zona.

8 ¿Cómo serán los baños del aparcamiento?

Los baños estarán en un edificio de hormigón justo al lado de la rotonda, nada más acceder al aparcamiento de autocaravanas. El edificio tendrá 12 metros de largo y 3,10 metros de ancho. Tendrá dos aseos -con lavabo e inodoro- y cuatro duchas individuales. La zona de desagüe para las aguas que desechen las autocaravanas estará en el otro extremo del parking, en la zona más cercana a las antenas de RNE.

9 ¿Habrá un camino para que pasen los vecinos?

Es muy habitual que muchos vecinos de Cueto pasen por el terreno que se convertirá en aparcamiento y también por el ya existente para 'atajar' entre la calle Inés Diego de Noval y la Avenida del Faro. Con la obra y, sobre todo, la colocación de muros, iba a ser imposible que pasaran. Y el proyecto original no contemplaba dejar un camino para los vecinos pero, en una de las primeras reuniones que se desarrolló entre vecinos y Ayuntamiento, se modificó el proyecto para dar espacio a un paseo. Este estará fuera del parking y pasará junto al muro que se construirá en la parte sur, en la zona del talud que ahora es intransitable, y tendrá una anchura de 1,5 metros. Recorrerá todo el largo de los dos aparcamientos para que los vecinos puedan ir de Inés Diego del Noval a la Avenida del Faro por un camino de una distancia prácticamente igual a la de ahora.

10 ¿Lo permite el Plan Especial de Mataleñas?

Dentro del Plan General (PGOU), los planes especiales concretan aún más el uso del suelo en un determinado lugar. En el caso de esta zona de Mataleñas, está dentro del Plan Especial del Hipódromo de Bellavista, que aún no está aprobado pero está en tramitación. Este documento, que se desarrolló hace tres años con un concurso de ideas, contempla el desarrollo de un aparcamiento de autocaravanas en el área donde está previsto construirlo. El documento contempla 50 plazas y ha sido modificado para dejarlo en las 30 que tendrá.