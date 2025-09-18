La Feria Outlet de marcas regresa este fin de semana al Palacio de Exposiciones Para acceder al evento, que abrirá de viernes a domingo de diez de la mañana a nueve de la noche, hay que pagar una entrada de 2 euros

La cuarta edición de la Feria Outlet de marcas regresa este fin de semana, de viernes a domingo, al Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Allí, en horario ininterrumpido de diez de la mañana a nueve de la noche, se reunirán 85 expositores que ofertarán productos con descuentos de hasta el 80%. Según explica Maite Puig, que forma parte de la organización del evento, la gran novedad de esta edición es que más del 30% de las marcas presentes en esta feria pertenecen «al comercio local, lo cual nos alegra muchísimo». Así, repiten tiendas que ya han participado otros años y se suman nuevas. Para acceder al evento hay pagar una entrada que cuesta 2 euros.

Entre las marcas que estarán presentes en el evento y que más destacan desde la organización por la buena «acogida» que tienen en otras ferias están el Grupo Salomon, Le Coq Sportif, Helly Hansen, Veja y Converse. «El descuento máximo es del 80%, pero parte desde el 50%. Además son productos de la última temporada, no de temporadas más antiguas», añade la responsable de comunicación del evento.

Esta feria, que recorre diferentes puntos de España, repite por cuarto año consecutivo en la capital cántabra, ya que siempre se han ido «encantados». «El funcionamiento es positivo y al finalizar, la respuesta que recibimos por parte de los clientes es habitualmente muy buena para la organización». De hecho, edición tras edición, «ha ido aumentado el número de gente que pasa por el evento». El año pasado cifraron la afluencia en 22.000 personas. De cara a esta cuarta edición, prefieren ser más cautos y estiman «entre 19.000 y 20.000 personas en los tres días», aunque se trata de una cifra que «suele variar», por lo que prefieren esperar hasta el domingo.

El dato sobre los comercios locales es reseñable, ya que la Feria Outlet llegó hace cuatro años a Cantabria y en aquel momento solo participaron siete comercios de la región. En la de este fin de semana, superan el 30% del total de expositores. Este dato refleja el crecimiento de este evento en Santander. Pero además hay que recordar que también es importante porque en su primera edición, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria se opuso a la celebración de esta feria en la ciudad. Los profesionales entendían entonces que el evento tendría un impacto negativo para sus comercios. Y explicaron que en otras ciudades españolas, las agrupaciones de comerciantes también denunciaron públicamente lo mismo. Sin embargo, la polémica se disipó ediciones más tarde y no ha vuelto a aparecer.