El Cid y Victorino Martín, triunfadores de la Feria de Santiago para el Ayuntamiento de Santander

El jurado de los premios taurinos del Ayuntamiento de Santander, compuesto por miembros del consejo de administración de la plaza de toros, periodistas y representantes ... de las peñas, ha decidido premiar la labor de El Cid con la corrida de Victorino Martín, especialmente con el toro 'Vengativo', y nombrar al de Salteras triunfador de la Feria de Santiago 2025.

Además, la de Victorino Martín recibió el premio a mejor ganadería, Roca Rey a la mejor estocada, Curro Vázquez el trofeo a toda una trayectoria y Juan Renedo, propietario del Hotel Palacio del Mar, se llevó el galardón como aficionado ejemplar.

Los responsables de fallar los premios se han citado en el coso de Cuatro Caminos, donde Nieves Bolado, integrante del consejo de administración que gestiona la plaza ha actuado como secretaria.

El triunfador de la feria tuvo poca discusión. La faena de El Cid la tarde del 25 de julio al toro 'Vengativo' de Victorino Martín fue la más valorada por el jurado, más allá de que el sevillano también tocó pelo en su segunda comparecencia ante las reses de Domingo Hernández.

El otro gran galardón, el de la mejor ganadería, recayó en Victorino Martín, que recibió cinco votos frente a los tres de la ganadería de Miura.

Completan la nómina de triunfadores Bruno Aloi como mejor novillero, Diego Ventura como mejor rejoneador y Patricia Navarro como mejor labor periodística. Recibieron una mención especial los areneros debido a las dificultades existentes con el ruedo y la ingente labor realizada para sacar adelante la feria. Asimismo el jurado quiso valorar la labor del empresario de la plaza, José María Garzón, por la feria realizada y el esfuerzo a la hora de sacar adelante el ciclo.

Unos premios repartidos en los que Damián Castaño fue nombrado mejor debutante tras su labor ante Granujito, de Miura, en la votación más repartida después de que tuviesen menciones Borja Jiménez, Jarocho y David Galván.