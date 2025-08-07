El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Cid, este año en la Feria de Santiago Javier Cotera

El Cid y Victorino Martín, triunfadores de la Feria de Santiago para el Ayuntamiento de Santander

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:20

El jurado de los premios taurinos del Ayuntamiento de Santander, compuesto por miembros del consejo de administración de la plaza de toros, periodistas y representantes ... de las peñas, ha decidido premiar la labor de El Cid con la corrida de Victorino Martín, especialmente con el toro 'Vengativo', y nombrar al de Salteras triunfador de la Feria de Santiago 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  2. 2

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  3. 3 El TUS pondrá buses lanzadera gratis hasta la Virgen del Mar para los conciertos de agosto
  4. 4 Renfe pone en marcha dos nuevos trayectos entre Santander y Madrid, uno en cada sentido
  5. 5

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  6. 6

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  7. 7 La Feria de Artesanía de Santander abre sus puertas hasta el 17 de agosto
  8. 8

    Una impresionante manta de algas invade las playas de Noja
  9. 9 Conmoción en Castro por la muerte de un niño de 12 años que cayó por un acantilado
  10. 10 La patrona de los pasiegos está de 35 aniversario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Cid y Victorino Martín, triunfadores de la Feria de Santiago para el Ayuntamiento de Santander

El Cid y Victorino Martín, triunfadores de la Feria de Santiago para el Ayuntamiento de Santander