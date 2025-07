Son la élite del toreo a cuerpo limpio. En algunas zonas de España son capaces de meter en los tendidos más aficionados que los Roca ... Rey o Morante y esta tarde vuelven a Santander para poner el broche de oro a la Feria de Santiago en un Concurso de Recortadores que arrancará a las 18.30 horas y en el que, además de especialista llegados desde Castilla y León, Extremadura, Madrid o Valencia participarán dos cántabros, Juan Cruz Pereda y Aarón Argos.

Los dieciséis participantes se medirán con cinco novillos bien presentados de Rodolfo Gallego, que pastan en la localidad vallisoletana de San Román de Hornija, animales habituales en citas a cuerpo limpio y que cuentan con mucha movilidad. Cuatro de ellos servirán para una fase clasificatoria con cuatro recortadores por animal y el quinto para definir al campeón de Santander.

Sobre la arena estarán, por ejemplo, el extremeño Israel Pérez 'El Ruso', ganador en Valencia en la pasada feria de Fallas, el valenciano de Puzol Rober Alegre, que se impuso en el circuito organizado por Onetoro el pasado año o Javier Manso 'Balotelli', segoviano y triunfador en Valladolid en 2024. «Salir en una plaza de toros como la de Santander para mí es una motivación muy grande, no he tenido la suerte de pisarla y voy con muchas ganas», confiesa el especialista de Narros de Cuéllar, una localidad aneja a la que celebra los encierros más antiguos de España y sitio donde Javier comenzó con su afición, unos comienzos en los que recortaba con la camiseta del controvertido futbolista italiano. «Con 22 años me propuse ser cortador para poder disfrutar más del toro y llevo más de diez temporadas dedicado plenamente, hago sobre 70 concursos cada año».

De la cuna del corte puro

La cita está organizada por la empresa Tororecorte y en ella estará también Fran Pisador 'Leguiche', natural de la cuna del corte puro, Medina del Campo y subcampeón en 2024. «Soy de familia taurina, tengo el veneno muy metido. Para mi volver a Santander es una ilusión enorme, el año pasado me quedé a las puertas de ser campeón y este año quiero intentar conseguirlo».

Especialistas en corte puro, quiebro y salto, en conocimiento de terrenos y reacciones, el campo de cultivo en su formación es la calle. Encierros y capeas con animales que piden el carnet y para los que se necesita ser conocedor del comportamiento de cada res. Ambos coinciden, sin embargo, el mejor entrenamiento es en capeas privadas. «Se puede entrenar sin estar pendiente de nada más que el animal, ahora los festejos populares están muy masificados». asegura Manso.

Muchas horas de carretera y toro, con recuerdos que nunca se olvidan. «En la plaza de Zaragoza le pedí matrimonio a mi mujer, con la grada llena de gente», señala Leguiche, que incide en que es «mi mejor recuerdo en una plaza». A Balotelli, la memoria le lleva a Valladolid. «La segunda vez que gané tuve problemas personales unos meses antes y ese día me levantó el ánimo». Es la fuerza de la tauromaquia.