Así está la acera junto al paso de cebra de la Plaza de Toros. Roberto Ruiz
Santander

El fin de los parchazos de Sainz de la Maza

Las obras de 'humanización' de la N-623 mejorarán, por fin, unas maltrechas aceras con hasta 19 tipos de baldosa en poco más de 400 metros

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:12

Comenta

Dorothy y sus amigos recorrían un camino de baldosas amarillas para llegar a su destino en 'El mago de Oz'. Si el hombre de hojalata ... tuviera que hacer algo parecido por la calle Jerónimo Sainz de la Maza posiblemente acabaría fundido en un desguace. Desquiciado. Las aceras de esta calle son un despropósito, una sucesión de parchazos, un collage de recortes de asfalto. No es una exageración: en poco más de cuatrocientos metros se pueden contabilizar en las aceras hasta 19 tipos distintos de pavimento. Mezclados, un trozo de uno por aquí, uno suelto de otro por allá... Los vecinos llevan años pidiendo respuestas para una calle 'atrapada' por una duplicidad institucional. Porque lo que pasa por la cuesta de la Plaza de Toros es la N-623 –una Nacional– y Ayuntamiento y Ministerio, uno por otro, no le habían metido mano a la calle más allá de tapar agujeros echando mano de las baldosas que tuvieran a mano en ese momento. Y hay de todo –y en muy mal estado–. Esta situación parece vivir su cuenta atrás. Primero, porque la obra de 'humanización' de las Nacionales que se adentran en Santander ya ha empezado e incluye mejorar las aceras. Y, segundo, porque, tras esta obra, la competencia de actuar en esta calle pasará al Ayuntamiento.

