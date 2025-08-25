El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agentes de la Policía Local patrullan por la plaza de Cañadío de Santander. Sane

El fin de semana se salda con 42 denuncias por beber alcohol en la calle en Santander

Controles de alcoholemia, denuncias por ruido, incautaciones de drogas y armas, y asistencias a heridos marcaron la actividad de la Policía Local

Álvaro Higuera

Álvaro Higuera

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:04

La Policía Local de Santander ha tenido un fin de semana ajetreado en el que ha intensificado sus dispositivos de control y seguridad ciudadana, con ... un balance de numerosas denuncias relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, la circulación de vehículos en condiciones irregulares, molestias por ruido en locales y viviendas y tenencia de sustancias estupefacientes y armas.

