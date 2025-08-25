El fin de semana se salda con 42 denuncias por beber alcohol en la calle en Santander

La Policía Local de Santander ha tenido un fin de semana ajetreado en el que ha intensificado sus dispositivos de control y seguridad ciudadana, con ... un balance de numerosas denuncias relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, la circulación de vehículos en condiciones irregulares, molestias por ruido en locales y viviendas y tenencia de sustancias estupefacientes y armas.

En materia de seguridad vial, los agentes practicaron 172 pruebas de alcoholemia y drogas, de las cuales 11 resultaron positivas en alcohol -todas administrativas- y 2 en drogas -THC y cocaína-. Además, durante la semana se formularon 2 denuncias por circular sin seguro, 10 por tener la ITV caducada, 3 por carecer de documentación, 5 por conducir usando el móvil y 2 por no llevar el cinturón de seguridad.

Los controles se saldaron también con dos investigados por delitos contra la seguridad vial: un motorista de 51 años que superaba el doble de la tasa de alcohol y una conductora que triplicaba el límite permitido tras salirse de la vía y chocar contra un contenedor en la Avenida de los Castros. En ambos casos, los vehículos fueron retirados al depósito municipal.

El consumo de alcohol en espacios públicos dejó 42 denuncias, mientras que los dispositivos de apoyo a personas con discapacidad detectaron 19 infracciones en plazas reservadas, con un vehículo retirado por la grúa.

En cuanto a la convivencia ciudadana, los agentes denunciaron a los responsables de 3 viviendas por fiestas y ruidos, así como a 4 establecimientos hosteleros por incumplimientos de licencia o molestias al vecindario en las calles Guevara, Arrabal, San Fernando y Santa Lucía.

Otras infracciones

El balance de intervenciones incluye también dos accidentes de motocicleta con heridos, ambos trasladados al Hospital Valdecilla, y un total de 14 asistencias a personas indispuestas o heridas en coordinación con ambulancias del 061.

Asimismo durante el fin de semana, se levantaron 16 actas por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, entre ellas por desobediencia, desórdenes públicos y negativa a identificarse; y 4 denuncias por incumplir la ordenanza de limpieza, al miccionar en la calle o no depositar residuos en papeleras.

Por último, según informan desde la Policía Local, en los controles preventivos se incautaron sustancias como marihuana, hachís y cocaína a 12 personas, y armas blancas y objetos peligrosos -bate de béisbol, bastones de madera y navajas- a otras 5. También se identificó y denunció a propietarios de perros por llevarlos sueltos o no recoger excrementos, además de retirar un perro vagabundo en la vía pública.