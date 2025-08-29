El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fuegos artificiales para despedir agosto
Héctor Díaz

Fuegos artificiales para despedir agosto

La segunda playa de El Sardinero ha acogido el espectáculo pirotécnico de unos trece minutos para honrar a los Santos Mártires

Héctor Díaz

Héctor Díaz

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:26

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  2. 2

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  3. 3

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  4. 4

    Cantabria disfrutará de la última luna roja del año
  5. 5

    El origen pasiego de Manuel de la Calva
  6. 6

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed
  7. 7 Entre flores y música. Noche Mágica en Laredo
  8. 8

    Flores y más flores
  9. 9 El «deterioro» de la terraza del Rhin obliga a reducir el aforo permitido para ver los fuegos esta noche
  10. 10 Díaz Ayuso, de Madrid a Ruiloba para entregar un premio a Alfonso Ussía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fuegos artificiales para despedir agosto