Fuegos artificiales para despedir agosto
La segunda playa de El Sardinero ha acogido el espectáculo pirotécnico de unos trece minutos para honrar a los Santos Mártires
Santander
Viernes, 29 de agosto 2025, 23:26
Secciones
Servicios
Destacamos
Santander
Viernes, 29 de agosto 2025, 23:26
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.