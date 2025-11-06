El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El salón de baile del Palacio de la Magdalena acogió la celebración del evento. Juanjo Santamaría

La funeraria La Propicia Nereo Hermanos celebra 125 años de historia

La empresa familiar cántabra ha repasado este jueves su evolución y compromiso con la sociedad en un acto desarrollado en el Palacio de la Magdalena

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:28

«Que una empresa familiar alcance los 125 años supone que varias generaciones se hayan dejado prácticamente la vida en este empeño. Vamos por la ... cuarta y esperamos ser más». Con esas palabras ha abierto este jueves el acto para conmemorar esta efeméride, Francisco Ruiz, presidente del Consejo de Administración de la funeraria. En su discurso no ha faltado el agradecimiento a sus abuelos, Joaquín Ruiz y Pilar Varela, pioneros e impulsores para que hoy en día la compañía sea una referencia en el sector.

La funeraria La Propicia Nereo Hermanos celebra 125 años de historia