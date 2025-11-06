La funeraria La Propicia Nereo Hermanos celebra 125 años de historia

«Que una empresa familiar alcance los 125 años supone que varias generaciones se hayan dejado prácticamente la vida en este empeño. Vamos por la ... cuarta y esperamos ser más». Con esas palabras ha abierto este jueves el acto para conmemorar esta efeméride, Francisco Ruiz, presidente del Consejo de Administración de la funeraria. En su discurso no ha faltado el agradecimiento a sus abuelos, Joaquín Ruiz y Pilar Varela, pioneros e impulsores para que hoy en día la compañía sea una referencia en el sector.

En el interior del Palacio de la Magdalena, concretamente en el salón de baile, Ruiz Calzada ha remarcado el sacrificio de una familia «donde todos ellos han antepuesto los intereses del conjunto a los personales». «Nuestros mayores nos transmitieron siempre el valor del esfuerzo y la perseverancia en la búsqueda del trabajo bien hecho». Aunque en sus palabras ha querido reiterar que no todo ha sido un camino fácil hasta el día de hoy, también se han pasado por momentos de dificultad: «Ellos -sus abuelos- trabajaron de forma incansable para proporcionar un futuro, pasando por penalidades durante la guerra y la posguerra». Asimismo, no se ha olvidado del incendio de Santander, el cual les afectó de lleno, y tras el que se puso al mando de la empresa su padre Bernardo Ruiz, con la ayuda de su sobrino Francisco Ruiz. «Consiguieron consolidar las bases y nos permitieron llegar a lo que es hoy la empresa», ha añadido.

Ampliar Francisco Ruiz, presidente del Consejo de Administración de la funeraria. Juanjo Santamaría

Un acto al que no ha faltado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y en el que ha tomado la palabra para felicitar a la funeraria por este hito. «Habéis sido una empresa familiar, que habéis crecido y profesionalizado a lo largo de estos 125 años y, encima, sin perder los valores, que es algo encomiable», subrayó. Igual ha valorado la importancia de esta actividad, «ya que estáis en un momento muy sensible en la vida de todos». «De toda vuestra trayectoria empresarial hay que destacar ese trato personalizado con valores y con ese punto de mimo o humanidad que nos merecemos», ha destacado.

El broche final llegó con el cómico Axlor Riezu, que ha sacado las risas de los presentes, antes de que disfrutaran de un aperitivo amenizado por un dueto de cuerda.