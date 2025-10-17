El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada por el concejal de Economía, Javier García, este viernes, a su llegada a la rueda de prensa para presentar el borrador del Presupuesto para 2026. Daniel Pedriza

Gema Igual elabora un Presupuesto para Santander de 265 millones, con 63,7 para inversiones

La alcaldesa de la capital cántabra ha dado a conocer este viernes el borrador de las Cuentas del Ayuntamiento para 2026

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:48

Comenta

El Ayuntamiento de Santander ya tiene perfilado su planteamiento económico para el año que viene. La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado este viernes el borrador ... del Presupuesto para la capital cántabra, que asciende hasta los 265,1 millones de euros, un 5% superior al de 2025, que se traduce en 11,4 millones de euros más. De esa cantidad, se destinarán 63,7 millones a inversiones -un 36% más que este año-. En esta partida destacan las de la sede asociada del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente, con 5,9 millones previstos para las obras que terminarán en el último trimestre de 2026 o la integración de los espacios portuarios, con 2,6 millones.

Te puede interesar

