Gema Igual elabora un Presupuesto para Santander de 265 millones, con 63,7 para inversiones

El Ayuntamiento de Santander ya tiene perfilado su planteamiento económico para el año que viene. La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado este viernes el borrador ... del Presupuesto para la capital cántabra, que asciende hasta los 265,1 millones de euros, un 5% superior al de 2025, que se traduce en 11,4 millones de euros más. De esa cantidad, se destinarán 63,7 millones a inversiones -un 36% más que este año-. En esta partida destacan las de la sede asociada del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente, con 5,9 millones previstos para las obras que terminarán en el último trimestre de 2026 o la integración de los espacios portuarios, con 2,6 millones.

Igual ha detallado la configuración de un documento que es «abierto» y que está estructurado en cuatro grandes áreas de gobierno. Así, en el ámbito social, -incluye servicios sociales, mayores, igualdad, autonomía personal, juventud, educación, salud, inmigración y cooperación al desarrollo-, suma 12,2 millones de euros, un 3% más que en 2025. Entre otras, destina partidas como los 5,3 millones para teleasistencia y ayuda a domicilio, promoción de viviendas sociales, y la creación de un centro de día de atención a menores en Castilla-Hermida.

En el área de empleo y actividad económica (empleo, innovación, relaciones institucionales, turismo, comercio, mercados, cultura, economía, hacienda, compras y patrimonio), se destinarán 45,8 millones, lo que representa un incremento del 11% respecto al año pasado. En este ámbito, la alcaldesa se ha referido al «incremento de las inversiones en materia de empleo», así como a las dos actuaciones previstas en los mercados de México, donde aterrizará Mercadona. La empresa López Real 09 será la encargada de reformar y explotar la plaza durante 40 años mientras que las obras de rehabilitación, que estaba previsto que comenzaran este año, con un plazo de ejecución de 18 meses, serán diseñadas por la ingeniería cántabra TransProjekt. Sobre el de Puertochico, Igual ha hablado de «una segunda fase» en referencia a la llegada McDonald's.

El área de desarrollo sostenible está dotada con 108,3 millones (un 3% más que en 2025) y está formada por urbanismo, fomento, movilidad sostenible y medio ambiente. «Se avanzará en los trabajos para la reordenación ferroviaria, el proyecto de regeneración de El Cabildo, la integración de espacios portuarios, el arreglo de los accesos de la subida al Faro, la dársena de Molnedo, y los trabajos de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana», que estará listo en 2029.

La regidora también ha aludido a obras de urbanización en diferentes puntos de la ciudad como la calles Virgen de la Paloma o Duque de Ahumada, la cubrición de parques infantiles, la rehabilitación de la Duna de Zaera -el proyecto está a punto de entregarse-, el desarrollo de la segunda y tercera fase de la renovación del Parque de Las Llamas, «así como actuaciones para la regeneración de barrios y ayudas a la iniciativa privada como las dirigidas al arreglo de fachadas, instalación de ascensores o adquisición de bicicletas eléctricas». También ha hablado de la construcción de un recinto ferial tras comprometerse con los vecinos de El Sardinero a cambiar de ubicación las ferias de la Semana Grande. Igual no ha detallado posibles ubicaciones ya que «se están estudiando».

Por último, el área de atención al ciudadano -que contempla barrios y servicios generales y técnicos; dinamización social; protección ciudadana; y personal- alcanza los 98,7 millones de euros, un 4% más que este año. Su capítulo principal es el de los gastos de personal, al que se dedican 87 millones.

Plazos

Tras la aprobación hoy del anteproyecto por la Junta de Gobierno Local, se ha presentado en la Junta de Portavoces, y en la Comisión de Economía, y se inicia un plazo hasta el 30 de octubre para que la oposición puedan presentar enmiendas. En este sentido, Igual ha resaltado que se trata de «una propuesta abierta», y ha tendido la mano a los grupos políticos para que presenten sus propuestas. «Los hemos animado a hacerlo, a mejorar el documento. Las enmiendas deben ser responsables, y si se propone un nuevo gasto, debe indicarse de dónde se detrae el dinero». Después tendría lugar el Pleno extraordinario para la aprobación inicial del presupuesto, y la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), que abre un plazo de 15 días hábiles para la información pública.

En el caso de presentarse alegaciones -porque, si no, se aprueba de forma definitiva automáticamente-, se resolverían en una nueva Comisión de Economía y el documento debería aprobarse definitivamente en otro Pleno, para la posterior publicación en el BOC. El objetivo es que el documento económico esté aprobado antes de finalizar el año y entre en vigor el uno de enero.