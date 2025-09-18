El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Recreación del aparcamiento subterráneo que el Ayuntamiento de Santander quiere construir en la calle Joaquín Costa, en El Sardinero. DM

Gema Igual insiste con el aparcamiento de Joaquín Costa tras dos concursos desiertos

El equipo de gobierno aplicará un proceso excepcional de contratación pública y achaca la falta de ofertas a la acumulación de licitaciones de otras administraciones

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

A pesar de que el diseño del aparcamiento subterráneo en la calle Joaquín Costa, en El Sardinero, no interesa a ninguna empresa, el ... Ayuntamiento de Santander no piensa renunciar a este proyecto. Esto se debe, explican fuentes municipales, a que se trata de «un compromiso del equipo de gobierno con el objetivo de abordar el déficit de plazas de estacionamiento en el área de El Sardinero, contribuir a mejorar el flujo de tráfico y minimizar el impacto ambiental, liberando además espacios en superficie para disfrute de los ciudadanos». Sin embargo, la realidad es que las dos licitaciones publicadas para diseñarlo han quedado desiertas. Y eso que en la última el precio se triplicó de 50.275 euros a 150.826.

