Gema Igual insiste con el aparcamiento de Joaquín Costa tras dos concursos desiertos

A pesar de que el diseño del aparcamiento subterráneo en la calle Joaquín Costa, en El Sardinero, no interesa a ninguna empresa, el ... Ayuntamiento de Santander no piensa renunciar a este proyecto. Esto se debe, explican fuentes municipales, a que se trata de «un compromiso del equipo de gobierno con el objetivo de abordar el déficit de plazas de estacionamiento en el área de El Sardinero, contribuir a mejorar el flujo de tráfico y minimizar el impacto ambiental, liberando además espacios en superficie para disfrute de los ciudadanos». Sin embargo, la realidad es que las dos licitaciones publicadas para diseñarlo han quedado desiertas. Y eso que en la última el precio se triplicó de 50.275 euros a 150.826.

Después de quedar desierto en dos ocasiones el procedimiento para contratar el servicio para redactar los estudios de alternativas y de viabilidad, así como el anteproyecto del aparcamiento, el Ayuntamiento ha decidido ahora realizar la contratación mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Se trata de una modalidad de contratación excepcional que la Ley de Contratos del sector público habilita cuando se han tramitado procedimientos previos de licitación en los que no se han recibido ofertas. A pesar de la ausencia de publicidad inicial, la formalización del contrato debe publicarse para garantizar la transparencia.

Dos concursos desiertos El equipo de gobierno del PP cree que la cuantía económica de la licitación no es el problema

Apoyo al plan El Ayuntamiento dice que es un proyecto del que son partícipes vecinos y hosteleros de El Sardinero

A juicio del equipo de gobierno del PP, la cantidad presupuestaria asignada al contrato no es el motivo por el que no reciben ofertas. De hecho, dicen las mismas fuentes, es la «adecuada». Creen que la «no presentación de ofertas puede estar motivada por la acumulación de concursos derivados de licitaciones de otras administraciones públicas».

Y para justificar su postura respecto a esta actuación, que se presentó hace dos años y que contemplaba dos plantas y unas 500 plazas, es que se trata de un proyecto «del que son partícipes los vecinos y hosteleros de la zona, que han mostrado su apoyo a esta iniciativa en diversas reuniones mantenidas con la alcaldesa, Gema Igual».

Novedades en el contrato

Ya el pasado julio, cuando el Ayuntamiento volvió a licitar este contrato, se refirió -a preguntas de El Diario Montañés- al cambio de criterio respecto al precio base de dicha licitación, que se triplicó. Explicaron que se produjo «dado el interés que esta obra tiene para la ciudad, en general, y para la zona de El Sardinero, en particular». También quisieron aclarar que el nuevo contrato -el último- no sustituía al primero, ya que «lo supera en alcance y exigencia técnica. El incremento presupuestario se encuentra plenamente justificado por la ampliación de alcance, la incorporación de nuevos contenidos, la complejidad técnica del entorno y la mejora sustancial de la calidad documental». Por eso, el equipo de gobierno del PP matizaba entonces que el aumento en su cuantía respecto al contrato de 2024 obedece a motivos económicos y técnicos.

Por un lado, se eleva el precio «para adaptarlo mejor a los valores del mercado y adecuar el presupuesto al incremento de los costes empresariales». Además, incluye novedades y mejoras técnicas que no estaban recogidas en el anterior pliego, entre las que se encuentra un estudio de explotación con comparativa de modelos de gestión. También se incorpora un análisis multicriterio de selección de alternativas, «considerando criterios económicos, técnicos, sociales, ambientales y de movilidad, así como una evaluación preliminar del ciclo de vida y huella de carbono de la infraestructura proyectada».

Otra novedad es que exige el uso de metodología BIM -implica la creación y gestión de un modelo digital que contiene toda la información relevante de un proyecto- para la elaboración del anteproyecto.