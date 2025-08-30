El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presentador de televisión Germán González. DM

Germán González, Beatriz Pérez, Ascasam y Raisan, premios Alberto Pico 2025

Los galardones, que reconocen la labor social y empresarial de personas y entidades de la región, se entregarán hoy en el Festival de las Naciones

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Los premios Alberto Pico, dedicados a la memoria del párroco y pesquero santanderino del mismo nombre, cumplen quince años. El presentador Germán González, la ... deportista y jugadora de hockey Beatriz Pérez, la Asociación Ascasam y la empresa de construcción Raisan serán los galardonados este año. La ceremonia de entrega tendrá lugar hoy, sábado, en el Festival de las Naciones (20.00 horas).

