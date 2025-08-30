Germán González, Beatriz Pérez, Ascasam y Raisan, premios Alberto Pico 2025

Los premios Alberto Pico, dedicados a la memoria del párroco y pesquero santanderino del mismo nombre, cumplen quince años. El presentador Germán González, la ... deportista y jugadora de hockey Beatriz Pérez, la Asociación Ascasam y la empresa de construcción Raisan serán los galardonados este año. La ceremonia de entrega tendrá lugar hoy, sábado, en el Festival de las Naciones (20.00 horas).

Germán González recibe el premio de Promoción Cultural y Solidaria por llevar la imagen de Santander más allá de Cantabria con sus múltiples apariciones en Night Fever o El Gran Premio de la Cocina, en este último como presentador junto a Lydia Bosch. Actualmente colabora en el programa D Corazón en TVE.

El Premio Deportivo Solidario va para la santanderina y jugadora de hockey Beatriz Pérez, que ha participado en tres ocasiones en las Olimpiadas en la categoría de hockey hierba. Es además la atleta femenina de la selección con mas internacionalidades de la historia del país. En todas sus participaciones no ha bajado del octavo puesto, lo que, para la organización, «representa el espíritu deportivo y el esfuerzo», los elementos necesarios para este galardón.

El reconocimiento a la entidad solidaria en esta edición va para la asociación cántabra Ascasam, dedicada a la integración, tanto social como laboral, de las personas con problemas de salud mental. Parte del Cermi y de la Confederación de Salud Mental en España, desde 2004 es reconocida como entidad de 'utilidad pública' por prestar programas de orientación además de haber creado su propio centro de rehabilitación psicosocial para trabajar en la reinserción de sus pacientes.

El último galardón, el de Empresa solidaria, será entregado a la empresa de construcción Raisan, por su larga trayectoria en el campo de la urbanística y el emprendimiento. Desde 2003 ha transformado y reparado más de doscientos edificios en Santander, especializándose en fachadas con elementos aislantes y modernización de inmuebles como la de las viviendas Feygon, al lado del Sardinero. El evento será presidido por la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, que se encargará de la entrega, junto al concejal de Transparencia, Mateo Echevarría, el director del Festival de las Naciones, Sergio Frenkel, la coordinadora, Nayeli Pérez, y la responsable de relaciones institucionales, Ana Mancina. Asimismo, la presentadora y responsable de dirigir la velada será la periodista Sheila Izquierdo.

Entre los premiados de ediciones anteriores se encuentran la artista Marta Hazas, la actriz Marta Sánchez, el cantante Pitingo, el maquillador Sergio López, el chef Jesús Sánchez, la fundación Diagrama, la asociación Cantabria Acoge, el Banco de Alimentos o El Diario Montañés.