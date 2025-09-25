El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las pintadas vandálicas de colores han cambiado el paisaje del espigón construido en la playa de La Magdalena. Javier Cotera

Los grafiteros sacan los colores al plan de limpieza del Ayuntamiento

Las sanciones por pintadas vandálicas en «equipamientos de los servicios públicos» no disuaden a los que cogen sus esprays en Santander

Kevin Barquín
Sócrates Sánchez

Kevin Barquín y Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:16

Las pintadas vandálicas realizadas en las instalaciones del Tenis y en el espigón construido en la playa de La Magdalena ponen de manifiesto las dificultades ... que afronta el Ayuntamiento de Santander para atajar este tipo de actos, que ya llegan hasta lugares insospechados y muy cerca de reclamos turísticos de la capital cántabra. Pese a que en el artículo 21 de la ordenanza municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales, se considera infracción grave «deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de los servicios públicos así como el mobiliario urbano y fuentes públicas» y cuenta con un castigo en forma de multa de 750,01 hasta 1.500 euros -con descuento del 50% por pronto pago-, dicha sanción no termina de disuadir a los que cogen sus esprays, sabedores de la dificultad de cogerlos con las manos en la masa.

