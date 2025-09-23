Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena El Ayuntamiento de Santander estudia «la delimitación de la propiedad del muro» sobre el que están las pintadas, que se alza sobre la playa del Camello

Pintadas vandálicas en el muro exterior de las instalaciones del Tenis, que se alza sobre la playa del Camello.

Candela Gordovil Santander Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

A los paseantes y turistas que hayan caminado frente a la playa del Camello, en Santander, les habrán impactado las pintadas que encabezan el muro ... exterior de las instalaciones de la Real Sociedad de Tenis de La Magdalena -la parte de los más pequeños- que se alza sobre el arenal. Hasta allí han llegado las pinturas vandálicas. El color amarillo chillón de uno de los grafitis, que firma 'Maes', destaca sobre el gris desgastado de las paredes del muro, en las que se puede apreciar el paso del tiempo. Pero el amarillo no es el único color: también está el rojo, el azul clarito, el negro y el morado. En cualquier caso, llama la atención que este tipo de prácticas lleguen también a La Magdalena, desluciendo así una de las postales de la ciudad. Y es que, aunque ninguna zona se libra, es más habitual encontrarlos en zonas alejadas del tráfico habitual de personas o vehículos.

Ante este hecho, el Ayuntamiento está estudiando «la delimitación de la propiedad del muro», informan fuentes municipales. Y es que, dependiendo de esa propiedad, el proceso para eliminar las pintadas cambia, incluso puede ralentizarse, ya que pueden verse implicadas varias administraciones públicas. Aun así, el Ayuntamiento dispone de dos vehículos especiales, además de tres operarios que trabajan de lunes a sábado para limpiar las paredes emborronadas. No es la primera vez que una de las postales de Santander se ve afectada por este tipo de pintadas. Sin ir más lejos, en la senda de Mataleñas, sobre la que se hizo un mural artístico para así dejar atrás la suciedad y grafitis que la caracterizaban, apareció una de estas pintadas vandálicas. Y fue solo una semana después de concluir la intervención para renovar la zona e intentar evitar este tipo de prácticas.

