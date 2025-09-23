El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pintadas vandálicas en el muro exterior de las instalaciones del Tenis, que se alza sobre la playa del Camello. Daniel Pedriza

Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena

El Ayuntamiento de Santander estudia «la delimitación de la propiedad del muro» sobre el que están las pintadas, que se alza sobre la playa del Camello

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

A los paseantes y turistas que hayan caminado frente a la playa del Camello, en Santander, les habrán impactado las pintadas que encabezan el muro ... exterior de las instalaciones de la Real Sociedad de Tenis de La Magdalena -la parte de los más pequeños- que se alza sobre el arenal. Hasta allí han llegado las pinturas vandálicas. El color amarillo chillón de uno de los grafitis, que firma 'Maes', destaca sobre el gris desgastado de las paredes del muro, en las que se puede apreciar el paso del tiempo. Pero el amarillo no es el único color: también está el rojo, el azul clarito, el negro y el morado. En cualquier caso, llama la atención que este tipo de prácticas lleguen también a La Magdalena, desluciendo así una de las postales de la ciudad. Y es que, aunque ninguna zona se libra, es más habitual encontrarlos en zonas alejadas del tráfico habitual de personas o vehículos.

