El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avanzan las obras del centenario Hotel Colón de Santander, que arrancaron en mayo y se prolongarán durante dos años. Roberto Ruiz

El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada

La renovación exterior e interior del centenario edificio, ubicado en la plaza de Las Brisas, se prolongará hasta mediados de 2027

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Poco queda del Hotel Colón tal y como se le conocía. Su característica fachada panelada, desteñida por el paso del tiempo, y las llamativas ... letras azules que anunciaban el nombre del establecimiento ya son historia. Sobrevive su volumetría, eso sí, pero el resto cambiará radicalmente. Las obras de rehabilitación integral de este centenario hotel de Santander, ubicado en la plaza de Las Brisas y que lleva una década cerrado, arrancaron el pasado mes de mayo y avanzan a buen ritmo. El plazo para concluir los trabajos, que ejecuta la constructora Fernández Rosillo, es de 24 meses, por lo que la previsión es que esté renovado para mediados de 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2 Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre
  3. 3

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  4. 4

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    Condenan a la exinterventora de Noja a devolver 725.404 euros desviados de fondos públicos
  7. 7 Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander
  8. 8

    La polémica por el concurso de Molleda en Cartes abre desavenencias en el PSOE
  9. 9

    «No me parece bien que suban los precios de los viajes del Imserso, somos pensionistas»
  10. 10

    El abogado de la UE deja en manos del Supremo convertir en fijos a los interinos pero exige indemnizaciones más altas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada

El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada