Igual deja en el aire la petición de extender a los municipios vecinos el servicio de bicis

La propuesta de extender el servicio de bicicletas eléctricas de Santander a los municipios del Arco de la Bahía –que partió del alcalde de El Astillero ... , Javier Fernández Soberón– convence en Camargo y en Santa Cruz de Bezana, aunque la principal aludida, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, es quien menos claro lo tiene, ya que pide más concreción en la propuesta y recuerda que el contrato de alquiler de bicicletas dura cuatro años y «lo pagan los santanderinos». Si las actuales bicicletas pudieran ir hasta otro municipio, dificultaría a los vecinos de Santander tener disponibilidad y el mantenimiento sería «más caro».

Como expuso Soberón, su intención es solicitar al Gobierno de Cantabria «una experiencia piloto» para extender y compartir el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas de Santander a los municipios del Arco de la Bahía. El alcalde de El Astillero señaló que será «una gran oportunidad para conectar a través de los carriles bicis existentes a vecinos y turistas entre la capital y los municipios del entorno». Además, si sale adelante y funciona, «puede extenderse a toda la región», aseguró el regidor. Para Soberón, es «un gesto sencillo y económico» que daría la oportunidad de convertir Cantabria «en una referencia en este modelo de transporte y turismo, como en la zona de Las Landas en Francia».

«Es una gran oportunidad para conectar a través de los carriles bicis existentes a la capital y el entorno» Javier Fernández Soberón Alcalde de El Astillero

«El servicio tiene unas condiciones para cuatro años, como que la bici no salga de Santander» Gema Igual Alcaldesa de Santander

Igual recalca que desconoce la propuesta en profundidad, más allá de algún mensaje que ha cruzado con Soberón. «No sé si quiere poner un nuevo servicio y que entren en Santander o que el que tenemos se comparta, pero yo el que tengo, lo tengo con unas condiciones para cuatro años y entre ellas está que la bicicleta no pueda salir de Santander». Añade que «habrá que ver quién paga ese mantenimiento de que una bicicleta que he pagado yo la tengan que recoger en otro municipio». Aún así, insiste en que «me es muy difícil cuestionarlo o valorarlo porque no lo conozco». De todos modos, ve «fenomenal» que «no haya límites» para ir en bicicleta de un municipio a otro del Arco de la Bahía.

«Todo lo que sea movilidad entre municipios es muy buena idea y defendemos la idea de trabajar juntos» Diego Movellán Alcalde de Camargo

«Es una propuesta que nos permitiría seguir dando alternativas de movilidad sostenible» Carmen Pérez Alcaldesa de Santa Cruz de Bezana

Otra de las dudas que le surgen a Igual es «¿de qué manera se va a argumentar? Mis gastos o inversiones en las bicicletas eléctricas las pagan los santanderinos. Yo no voy a hacer que un santanderino pague y vaya a recoger una bicicleta a Astillero. Entonces, como desconozco, no sé hasta qué punto lo tiene (Soberón) valorado como para poder significarme sobre ello. Pero me imagino que si lo conozco más podré decir si estoy de acuerdo o no. De momento es una idea que ha tenido y no conozco el grado de maduración ni qué es lo que le pide al Gobierno, porque también sin el Gobierno podemos hacer un convenio de que las estaciones sean iguales y la bici se pueda dejar en otro sitio».

Camargo y Bezana dicen 'sí'

Los alcaldes de los otros dos municipios del Arco de la Bahía, Camargo y Bezana, están a favor de un servicio de bicicletas eléctricas que conecten todos los municipios. «Todo lo que sea movilidad entre municipios es muy buena idea», expone el regidor de Camargo, Diego Movellán. «Creemos que tenemos que trabajar conjuntamente en todo, también en Urbanismo.El debate debe ir más allá pero esta es una buena iniciativa. Los municipios del Arco de la Bahía tenemos que sentarnos y crear un área metropolitana e ir de lo pequeño a lo grande». Por su parte, la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, apunta que «es una propuesta interesante que nos permitiría seguir dando alternativas de movilidad sostenible a los ciudadanos en un municipio muy concienciado con el uso de la bicicleta, más ahora en verano, con las medidas que hemos fomentadocomo son el taller de reparación de bicis y las rutas guiadas».

Más de la mitad de las bicicletas no están disponibles

El servicio municipal de alquiler de bicicletas eléctricas cuenta con 258 dispositivos, pero muchas no están disponibles. Concretamente, al buscar en la aplicación móvil habilitada por el Ayuntamiento para consultar la ubicación de todas las estaciones que hay en el municipio y el número de bicicletas y de plazas libres que hay en cada una, aparecen menos de la mitad de las existentes. Y no solo durante el día, ya que sería comprensible que, con el aumento de población en la ciudad a causa del turismo, haya más gente utilizándolas. Lo curioso es que tampoco hay mucha disponibilidad por la noche, cuando ya no pueden usarse. Concretamente, al revisar la aplicación móvil pasadas las doce de la noche de este lunes, había 101 bicicletas en estaciones de las 258 que hay en total. Y eso que el servicio está en funcionamiento desde las seis de la mañana hasta las doce (entre semana) y las 24 horas del día durante el fin de semana. Entre las estaciones principales, en la madrugada del lunes había una bicicleta en el intercambiador de El Sardinero (de 16 plazas); una en la Plaza de Italia (de 17); dos en Correos (de 22); una en Renfe (de 19); ninguna en la Plaza del Ayuntamiento (de 20); dos en Puertochico (de 8); y seis en Castilla-Hermida (de 20). Sí había más en zonas menos céntricas, como Nueva Montaña (seis de 16); Valdenoja (9 de 9); o el Sector 4 de Peñacastillo (10 de 10). Sin embargo, entre las 40 estaciones disponibles en la ciudad, sumaban el 40% de las bicicletas totales que se supone que están disponibles en todo el municipio.