Igual recurrirá la sanción de la Junta Electoral porque «no es publicidad, es transparencia» Gema Igual, en la presentación de un proyecto hace unos días. / Roberto Ruiz Pagará la multa de 600 euros pero anuncia que no va a «paralizar» su actividad como regidora en este periodo electoral DM . Santander Miércoles, 8 mayo 2019, 14:22

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado hoy que recurrirá la sanción de la Junta Electoral por publicitar obras en la página web del Ayuntamiento durante el periodo electoral, ya que considera que no se ha publicitado ninguna obra con dinero del Ayuntamiento sino que se ha «informado» de las mismas, y que ella «no tenía intención de hacer lo que dice la Junta Electoral».

«No es publicidad, es transparencia. No he utilizado recursos públicos para hacer nada más que el ejercicio« de gobernar, ha subrayado, al tiempo que ha reconocido que es »difícil ejercer de alcaldesa, hacer lo que se hace siempre, con que se entienda de otra manera«.

«Voy a recurrir pero evidentemente lo acato; más disciplinada que yo no la hay«, ha manifestado a preguntas de la prensa sobre el expediente que ha abierto contra ella la Junta Electoral a raíz de una denuncia del PSOE y que ha resuelto con una multa de 600 euros.

Además, ha asegurado que no dejará de «ir a las calles de Santander, porque lo llevo haciendo siempre», y tampoco de «hacer obras» en la ciudad. En este sentido ha explicado que los gobernantes «estaban acostumbrados a paralizar obras y no hacer nada en la ciudad. 'No movemos una baldosa no vaya a ser que los vecinos no estén contentos'», ha apuntado en relación al periodo electoral, relacionando este hecho con la denuncia del PSOE.

Sin embargo, Igual ha subrayado que esta postura lleva a que las empresas tengan que paralizar sus trabajos, lo que repercute en que «la ciudad se paraliza y hay muchos trabajadores que hasta después de las elecciones no van a tener trabajo«.

Por eso su decisión «personal» ha sido «no parar absolutamente ninguna obra ni el buen ritmo del Ayuntamiento», lo que «conlleva informar a los vecinos». «Yo creo que se debe ir a los vecinos, como vamos siempre, a decirles 'vamos a empezar esta obra y esta calle va a estar cortada y los contenedores no van a estar aquí'», ha defendido.

De ahí que haya insistido en que acata la sentencia, retirará las notas de prensa a que se refiere la Junta Electoral de la página web del Ayuntamiento y pagará la multa de 600 euros, pero la recurrirá y no paralizará su actividad.

«No estamos paralizando la actividad y hay que ser transparentes y comunicar» las actuaciones municipales a los vecinos para que estén informados. «Si tengo que esperar a después de las elecciones, los vecinos de la calle San Luis se quedan sin darnos sus preferencias», ha puesto como ejemplo.

Finalmente ha insistido en que es «difícil de compaginar o de entender por otros grupos políticos, pero yo acato».