Más de 30 inquilinos morosos de vivienda protegida adeudan 410.000 euros en Santander

El Ayuntamiento apunta que los afectados pueden pagar deuda «poco a poco» y, de no hacerlo, el siguiente paso es un juicio monitorio

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:04

La capital cántabra cuenta con doce inquilinos morosos de larga duración o crónicos en sus Viviendas de Protección Oficial (VPO) que adeudan 314.000 euros ... y otros 22 «intermitentes» que deben otros 96.500 euros. Así lo ha detallado, a preguntas de Vox en el Pleno, el concejal de Vivienda, Agustín Navarro, que indicó que de los doce deudores de larga duración, ocho tienen anualmente informe de vulnerabilidad y, de los otros cuatro –más recientes– no se ha recibido este documento.

