Más de 30 inquilinos morosos de vivienda protegida adeudan 410.000 euros en Santander

La capital cántabra cuenta con doce inquilinos morosos de larga duración o crónicos en sus Viviendas de Protección Oficial (VPO) que adeudan 314.000 euros ... y otros 22 «intermitentes» que deben otros 96.500 euros. Así lo ha detallado, a preguntas de Vox en el Pleno, el concejal de Vivienda, Agustín Navarro, que indicó que de los doce deudores de larga duración, ocho tienen anualmente informe de vulnerabilidad y, de los otros cuatro –más recientes– no se ha recibido este documento.

Cuestionado sobre cómo se actúa ante inquilinos morosos, el edil apuntó que primero se insta a un acuerdo de recuperación de la deuda en el que estos van pagando poco a poco y el siguiente paso es un juicio monitorio. Si se incumplen ambos casos, lo siguiente es una reclamación por la vía judicial.

También Vox cuestionó, dentro del mismo bloque de preguntas, por el registro de viviendas okupadas de la Sociedad de Vivienda y Suelo, en el que se han inscrito cinco, según informó Navarro. Este registro se creó en abril a modo informativo y, como apuntaron desde el Ayuntamiento, el objetivo es mejorar el conocimiento, la gestión y el control sobre el uso de las viviendas en el municipio.

Por otra parte, en este caso a preguntas del PSOE, el equipo de gobierno aseguró que no se ha enajenado ningún inmueble destinado a vivienda. En 2025 se vendieron dos garajes en la calle Sixto Córdoba y el año anterior un solar con depósito en la calle Perines número 55 tras acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local.