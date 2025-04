La integración ferroviaria sigue sin fecha de arranque

Hace casi un año –en mayo de 2024– se anunció que se reanudaba el proyecto de la integración ferroviaria de Santander tras varios años de ... parálisis y décadas de planes frustrados. Fue en un encuentro entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, cuando se acordó, en una comisión de seguimiento, la cronología de las intervenciones.

La primera, el edificio de oficinas de Adif en la Peña del Cuervo, construcción previa a todo el movimiento de vías y su posterior cubierta. Como anunció Puente, la intención era licitar la obra este año y que la maquinaria empezase a trabajar en 2026. Aunque aún queda año por delante, desde Delegación de Gobierno se señaló que el proyecto se daría a conocer a principios de 2025, pero de momento no ha trascendido y se desconoce cómo será el inmueble. Al preguntar a Delegación y al Ayuntamiento, ambas administraciones apuntan que habrá noticias «próximamente», pero ninguna concreta fecha.

Desde el Consistorio, aseguran que el proceso para la reordenación ferroviaria de Santander «sigue avanzando con el consenso, la participación y el compromiso de todas las partes implicadas: Adif, Renfe, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria». Aseguran que todas las administraciones «están trabajando ya en consensuar la fecha para una nueva reunión de la comisión de seguimiento, que se celebrará próximamente». En el encuentro, se analizará el estado del proceso y las actuaciones «más inmediatas» previstas en la hoja de ruta para la ejecución del proyecto, de acuerdo con el compromiso que el ministro de Transportes trasladó el año pasado a Igual.

Cronología 2018 Ábalos firma el convenio con el entonces presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y la alcaldesa, Gema Igual. 2019 Ceruti (Cs) paraliza el proyecto para rehacerlo con un concurso de ideas. En 2020, celebra mesas vecinales para recabar propuestas. 2023 El PP gana con mayoría absoluta y las tres administraciones se reúnen para reactivar el proyecto que paró Cs. 2024 Igual y Puente se entrevistan y concretn que la obra arranque en 2026.

Las idas y venidas de la integración vienen de lejos. Las primeras ideas nacieron en los 90 y hubo diferentes proyectos en los primeros años de los 2000, aunque el definitivo –o casi– data de 2018. Aunque todas las partes estaban de acuerdo entonces, la llegada de Cs al Consistorio –que gobernó en coalición con el PP durante la legislatura 2019-2023– lo frenó porque a los naranjas no les gustó la gran losa que cubriría las vías e insistían en rehacer el documento y optar por el soterramiento. Como ese cambio suponía disparar el presupuesto –que entonces era de 187 millones–, el plan solo se modificó levemente para que la cubierta no fuera tan alta, pero el Ministerio no barajó en ningún momento rehacer el proyecto para meter las vías bajo tierra. Con la salida de Cs cuatro años después, se retomaron las conversaciones y ya en 2024 se produjo la reunión entre el ministro y la alcaldesa para reactivar el plan, aunque desde entonces poco más –o nada más– se ha hecho.

Como pasaron seis años desde que se presentó el proyecto de integración ferroviaria hasta que el año pasado se retomó, lo que más afectado se ha visto es el presupuesto, que se ha incrementado 85 millones más hasta los 272. Además de la construcción del edificio de oficinas, el resto de actuaciones consistirá en mover las vías de la antigua FEVE junto a las de Renfe, cubrirlas, urbanizar la parte superior de la losa, construir una ampliación tras las estaciones actuales de acceso a los andenes y urbanizar un aparcamiento en el espacio liberado.