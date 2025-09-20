Intenta apuñalar a una mujer y a su perro y agredir a la Policía La sospechosa, de 22 años, llevaba una navaja de 15 centímetros y se le imputan varios delitos. Se molestó porque el can «le había ladrado»

La Policía de Santander detuvo en la madrugada del jueves al viernes a una joven de 22 años por intentar apuñalar a una mujer y su perro mientras paseaban por la céntrica calle Tantín. La sospechosa, que llevaba una navaja de 15 centímetros, se molestó «porque el perro les había ladrado», según denunció la testigo, y luego intentó agredir a los agentes que la detuvieron.

A la mujer se le imputa el delito de atentado a agente de la autoridad y, además, ha sido denunciada por consumo de alcohol en la vía pública, molestar al vecindario por gritar y causar desórdenes en la calle.

Según informó ayer la Policía Local a través del parte diario de intervenciones relevantes, a las 00.40 horas, fueron requeridos en la calle Río de la Pila por una mujer de 47 años que les explicó que momentos antes, cuando se encontraba en la calle Tantín, una mujer que iba en compañía de un hombre, había intentado apuñalarla a ella y a su perro, al parecer, porque el animal les había ladrado.

Tras facilitar la descripción de los dos individuos, la Policía logró localizarles en la calle Santa Lucía. Una vez identificado el hombre, de 28 años, «con total normalidad», la mujer mostró una actitud violenta, agresiva y desafiante hacia los agentes y se negó a entregar el DNI.

Cuando los policías insistieron en que les entregara el carné de identidad, la implicada intentó agredirles y se inició un forcejeo que finalizó con su detención, a la que ofreció una gran resistencia, según detallaron desde el cuerpo policial. En un cacheo, se le intervino una navaja de 15 centímetros de longitud.