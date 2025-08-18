El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El autillo europeo herido, en el interior de una gorra. S. S.

Intentan salvar a un ave protegida atacada por un perro en Mataleñas

Un vecino de Santander rescató este sábado al polluelo de autillo europeo herido, que fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:27

Eran las once y media del sábado cuando Leandro Martínez acudía al encuentro con su amigo Ángel Lanza para darse un baño en Mataleñas. Lo ... que no esperaba de este agradable paseo matinal era descubrir un ave protegida herida en el parque de Mataleñas. «He visto como un perro de caza zarandeaba a un animal y me he acercado a darle un grito para que lo soltase, me he puesto a buscar a su dueño, pero nadie ha dado la cara», explicaba con indignación a este periódico.

