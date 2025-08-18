Intentan salvar a un ave protegida atacada por un perro en Mataleñas

Eran las once y media del sábado cuando Leandro Martínez acudía al encuentro con su amigo Ángel Lanza para darse un baño en Mataleñas. Lo ... que no esperaba de este agradable paseo matinal era descubrir un ave protegida herida en el parque de Mataleñas. «He visto como un perro de caza zarandeaba a un animal y me he acercado a darle un grito para que lo soltase, me he puesto a buscar a su dueño, pero nadie ha dado la cara», explicaba con indignación a este periódico.

El animal herido, un polluelo de autillo europeo, es un ave rapaz nocturna discreta y que suele pasar inadvertida gracias al excelente camuflaje que le proporciona su plumaje y que se enfrenta a un riesgo alto de extinción en estado silvestre, según explica SEO/BirdLife en su página web. En un primer momento, este vecino de Santander puso al animal a resguardo en su gorra puesto que «no podía dejar que se muriera o algún animal se lo comiera» y empezó a realizar llamadas para recibir ayuda. La primera de ellas, a la Policía Local, que rápidamente le derivó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). «Me han dicho que estaban desbordados con los incendios y no se podían acercar hasta la zona», apuntaba.

Ante esta situación, finalmente decidió juntarse con su amigo Ángel y sopesaron diferentes opciones, mientras veían que el estado del animal no iba precisamente a mejor, al haber perdido un ala y algo de sangre en el ataque. Después de darle varias vueltas al asunto y recibir el consejo de su mujer, volvió a llamar a urgencias y le recomendaron que se acercaran con el ave al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria. «Lo hemos llevado hasta allí y nos han dicho que quizá pueda salvarse. Ojalá», suspiraba con resignación Martínez, después de su ajetreada mañana.

Con pesar, este vecino pide a través de El Diario Montañés que se proteja a los animales que viven en nuestros parques y en el resto de medio ambiente. «Estamos en una sociedad en la que cada vez es más frecuente tener menos hijos y más perros, estos animales no tienen la culpa de que vayan sueltos, es el dueño el que tiene que estar pendiente de que algo así no suceda. Luego no echemos la culpa a nadie si nos quedamos sin esta biodiversidad animal y la próxima generación no puede disfrutar de ellos», advierte.